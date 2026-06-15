Рай за съдиите. Правят пари на Мондиала

Съставите, които приключат участието си още в груповата фаза на Световното първенство по футбол, ще запишат финансови дефицити от престоя си на Мондиал 2026, но при длъжностните лица ситуацията изглежда изцяло оптимистична.

Единствено за присъствието си на планетарния форум в САЩ, Канада и Мексико, всеки главен арбитър ще си осигури твърда сума от 100 000 долара, информира thetimes.com.

Ръководещите съдии ще взимат допълнително по 3000 долара за всеки ръководен сблъсък в групите, а надуването на свирката в елиминационната фаза, полуфиналите и финалния дуел ще им донесе бонус от още 10 000 долара. При запазване на досегашната практика, според която реферът на финала записва общо четири мача в рамките на турнира, той ще спечели сума в размер на 126 хиляди долара.

Асистент-реферите също ще получат подобаващо заплащане, като за всеки страничен арбитър са предвидени по 25 000 долара базово възнаграждение, което ще се удвоява при ангажименти в преките елиминации.

Колегите им в стаята за видеоповторения ще заработват по 3000 долара на среща от груповата фаза и по 5000 долара за двубоите на директна елиминация. В същото време четвъртите съдии ще прибират по 2500 долара за мач в групите, а в следващия етап на надпреварата хонорарът им ще нараства до 5000 долара.

За нуждите на мащабния форум ФИФА е селектирала 52-а главни рефери, 88 асистенти и 30 видео-арбитри. Сред тях вече има едно принудително отпадане - сомалиецът Омар Артан, който не получи входна виза за САЩ. От световната централа обаче изрично потвърдиха, че той все пак ще прибере пълния размер на полагащото му се финансово възнаграждение.

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