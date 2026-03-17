Скандал. Анчелоти каза защо не вика Неймар

Неймар проплака в социалните мрежи: "Разочарован съм, тъжен съм и съм ядосан", след като бе оставен от Карло Анчелоти извън състава на Бразилия за мачовете с Франция и Хърватия в края на месеца. Тези контроли са виждани като последен шанс за играчи, които дълго не са играли за селесао, да докажат на селекционера, че имат място на Мондиал 2026.

"Ще продължа да преследвам мечтата си, но виждам как е отнета от мен и отлита", каза във видео в Инстаграм асът.

Неймар не е в списъка, въпреки че липсват имена като контузените Естевао и Родриго, които са конкуренти за позицията му в атака.

Звездата на Сантос се надяваше да се завърне в бразилския тим и не крие, че мечтата му е да играе на още едно световно първенство с екипа на родината. Ней навърши 34 години през февруари и трудно би имал шанс да е в състава за Мондиал 2030.

"Списъкът е такъв, какъвто е, най-вече повлиян от контузии и моментна форма на играчите - обясни Анчелоти на пресконференция. - Липсват основни футболисти, а ще играем два мача срещу много силни противници в кратък период и с пътуване между тях. Ясно е, че искам да имам най-подготвените играчи. Тези, които са на 100 процента физически, не технически.

Неймар е отличен с топката в крака, но трябва да се подобри доста физически. И за мен, и за треньорския ми щаб, той не е на сто процента. Следим мачовете му и ще продължим да го правим в следващите месеци.

Дали ще го повикам за световното? Разбира се, но ако е на сто процента готов кондиционно. Защото там ще имаме още повече мачове в сгъстен цикъл и при трудни условия през лятото. Наистина трябва да сме готови."





