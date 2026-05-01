Легендата на ЦСКА и българския футбол Христо Стоичков се похвали с нов златен медал. Той беше спечелен в Канада, където се провежда конгреса на ФИФА.

"Още един златен медал! С отбора на ФИФА и президента Джани Инфантино спечелихме мача на легендите преди конгреса във Ванкувър! Изживяването беше страхотно! Винаги съм обичал златото! Медалът съвсем скоро ще е в моята зала на славата!", сподели Стоичков в социалните медии.

