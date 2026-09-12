Ансамбълът ни завоюва трети медал на световното
Гимнастичките ни ще излязат на килима още в спора за медалите на три обръча и два чифта бухалки
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Гимнастичките ни ще излязат на килима още в спора за медалите на три обръча и два чифта бухалки
Финалното състезание се проведе в Hoang Mai Star School
Примабалерината на Кралската опера и балет - негова дама
Тя получи 29.550 точки за съчетанието си с топка
Той беше спечелен в Канада
Ахмед Батаев изравни постижението си от 2022-а
Състезателят ни завоюва златото в Батуми, Грузия
Семен Новиков се изправи срещу състезаващия се за Дания Турпал Али Бисултанов на финала
Вчера тя взе бронз в многобоя
Световната купа в София завършва утре с финалите на отделните уреди при жените и при ансамблите
Нашенецът с медал от Световното първенство по лека атлетика в зала
Българката изигра отлично композицията си и получи оценка 27.600 точки
И описа най-тежкия ден в кариерата си
Подвиг на Лора Христова в биатлона
Днес се навършват 28 години от големия ден за зимните ни спортове
Българката ще спори за отличията на три уреда
Даниел Александров загуби втория си мач
По пътя до финала Янева преодоля Ханум Велиева, Сол Гум Парк, Катерина Зеленик
Той спечели с пълно съдийско единодушие
Тя завоюва трето сребро за България