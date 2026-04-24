Историческо: Четвърта европейска титла за Карлос Насар

Родната звезда във вдигането на тежести Карлос Насар спечели четвърта европейска титла. Състезателят ни завоюва златото в Батуми, Грузия, предадде NOVA. Българинът вдигна 170 кг на първи опит, с което си осигури сребро. При втория той успя да изтласка 176 кг. Третият му опит не беше успешен, но това не го спря по пътя към европейския връх.

До момента 21-годишният ни щангист има две евротитли в категория до 89 кг (София 2024 и Ереван 2023) и една в категория до 96 кг (Кишинев 2025), както и два сребърни медала - 2022 г. в Тирана и 2021-ва в Москва.

Така Насар изравнява бившия национален треньор Иван Иванов по титли, който има четири златни медала. Рекордьорът в това отношение на родната сцена е Янко Русев с цели пет титли.

