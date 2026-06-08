Ираола гласи първи трансфер в Ливърпул

Ливърпул ще привлече полузащитника на Борнемут Алекс Скот, пише The ​​Sun.

Новият мениджър на мърсисайдци Андони Ираола, който преди това е бил мениджър на Борнемут, настоява за трансфера на 22-годишния англичанин.

Скот е в Борнемут от 2023 г. Миналия сезон той записа 39 участия във всички състезания, отбелязвайки 4 гола и давайки 1 асистенция.

Порталът Transfermarkt оценява пазарната стойност на халфа на 50 милиона евро.

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