Ираола с първо ключово изявление за Ливърпул

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола отговори на въпрос относно състава на отбора на дебютната си пресконференция в новата си роля.

„Говорих с играчите и треньорския щаб за това, което вече правим добре и какво искаме да направим различно. Не по-добре, но определено различно. Имам предимството, че играчите вече знаят какво очакваме по отношение на стила на игра.

Питам играчите на кои позиции се чувстват най-комфортно, за да ги разбера по-добре. След това наблюдавам как работят на тренировки, провеждам специфични тестове по време на предсезонната подготовка и едва тогава вземам решения.

Що се отнася до влиянието на Световното първенство, не можем да го променим. Играчите заслужават три седмици почивка, за да прекарат време с приятели и семейство. След толкова натоварен сезон те се нуждаят от почивка. Но се опитвам да видя положителната страна. Имах една седмица, за да разгледам играчите до 21 години, както и някои от играчите от първия отбор, които бяха тук преди. Сега са в топ форма.

Вече подписахме двама играчи, но имаме нужда от още новодошли и разбираме това. Работим по въпроса. Като треньор със сигурност бих искал всички новодошли да са с отбора от първия ден, но разбирам, че това не винаги е така във футбола. Полагаме всички усилия да завършим необходимите трансфери“, каза Ираола на пресконференция.

44-годишният испанец стана мениджър на Ливърпул през лятото. Той замени нидерландеца Арне Слот, под чието ръководство отборът завърши пети във Висшата лига миналия сезон.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com