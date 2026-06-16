Много добри новини за звезда на Ливърпул

Нападателят на Ливърпул Юго Екитике бележи сериозен напредък в своето възстановяване след скъсано ахилесово сухожилие и вече е набелязал конкретна дата за завръщането си в игра.



Французинът получи тежката травма при опит за спринт по време на загубата с 0:2 от Пари Сен Жермен на 14 април, което наложи спешна операция. Въпреки първоначалните мрачни прогнози, че ще отсъства между 9 и 12 месеца – със завръщане най-рано през януари 2027 г. – Екитике се възстановява по-бързо от очакваното.



Според информация на вестник L'Equipe, 23-годишният футболист планира да поднови тренировки през есента, с цел да се появи отново в официален мач за Ливърпул на 26 декември. Това би означавало период на възстановяване от осем месеца и половина, което е на долната граница на първоначалните очаквания.



Критична роля за успеха на операцията изигра американският хирург д-р Мартин О’Мали. Неговият метод на работа е добре известен с това, че помогна на звездата от Бостън Селтикс Джейсън Тейтъм да се завърне в топ форма само за 10 месеца.



Медицинският екип на Ливърпул изразява оптимизъм относно състоянието на нападателя. Докато десният му крак все още е обездвижен, Екитике активно работи върху физическата сила на горната част на тялото си.

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