Франция да внимава! Испания плаши със стряскащи факти

Испания достигна до полуфинала на Световното първенство срещу Франция, окрилена от неотдавнашните си успехи в елиминационните фази. Националният отбор на Испания е участвал в десет полуфинала в турнири за мъже и олимпийски турнири от 2008 г. насам и през този период е отпаднал само веднъж.

На два пъти съперникът в полуфиналите беше именно Франция – на Евро 2024 и в Лигата на нациите миналата година. И в двата случая испанският отбор излезе победител - 2:1 в Германия и лудото 5:4 в Лигата на Нациите.

Проучването беше проведено първоначално от вестник "Ел Мундо Депортиво". Серията от победи на Испания започна на Евро 2008, когато отборът разгроми Русия с 3:0 и впоследствие спечели титлата, след успех над Германия. Две години по-късно те победиха Германия с 1:0 на полуфинала на Световното първенство и впоследствие спечелиха първата си световна титла.

През 2012 г. Ла Фурия победи Португалия след дузпи и се класираха за поредния континентален финал, който завърши с поредния трофей. Единствената загуба беше на Европейското първенство през 2021 г. След равенство 1:1 Испания отстъпи пред Италия при дузпите.

В последните шест изиграни полуфинала отборът се класира напред във всички тях. Те елиминираха Япония на Олимпийските игри в Токио, победиха Италия в Лигата на нациите през 2021 г. и повториха резултата 2:1 срещу италианците в изданието от 2023 г.

След това те победиха Франция с 2:1 на полуфинала на Евро 2024, надиграха Мароко с 2:1 на Олимпийските игри в Париж и отново се наложиха над французите, този път с 5:4, в Лигата на нациите през 2025 г. Неотдавнашната история има значение именно защото Франция ще бъде техният съперник следващия вторник в Далас.

Освен това това ще бъде едва вторият полуфинал на Испания в историята на Световното първенство. Първият беше през 2010 г., когато голът на Карлес Пуйол осигури победата над Германия и проправи пътя към спечелването на титлата на Световното първенство в Южна Африка, което кулминира с победа над Холандия на финала.

Последните 10 полуфинала на Испания

Евро 2008: Испания 3:0 Русия (шампиони)

Световно първенство 2010: Испания 1:0 Германия (шампиони)

Евро 2012: Испания 0 (4):(2) 0 Португалия (шампиони)

Евро 2021: Испания 1 (2) – (4) 1 Италия (отпадна при дузпи)

Олимпийски игри в Токио 2021: Испания 1:0 Япония в продълженията (второ място)

Лига на нациите 2021: Испания 2:1 Италия (второ място)

Лига на нациите 2023: Испания 2 x 1 Италия (второ място)

Евро 2024: Испания 2 x 1 Франция (шампион)

Олимпийски игри в Париж 2024: Испания 2 x 1 Мароко (шампион)

Лига на нациите 2025: Испания 5 x 4 Франция (второ място)

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