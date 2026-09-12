Близък човек с нови факти за смъртта на Хейдън Пенетиър
Проговори и братът на Браян Хикерсън
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Проговори и братът на Браян Хикерсън
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Адвокатът на семейството Трифон Грудев потвърди тезата за груба небрежност
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Критикува както администрацията на Байдън, така и бившия губернатор на Демократическата партия на Ню Йорк Андрю Куомо
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