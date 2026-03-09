Ралица Асенова с нови факти преди смъртта в Петрохан

Ралица Асенова, майката на открития мъртъв на Петрохан Николай Златков, разказа във фейсбук нови истории от посещенията й в хижата.
Ето част от тях.
Действието се разива точно преди смъртта на рейнджърите, а главен герой е Дечо Василев.
Асенова пише:
Дечо!
Кой беше Дечо…
Най-скромният, най-срамежливият и най-благият човек, когото съм срещала.
Кога го срещнах? Дори не помня.
Знам само, че усещането беше, че винаги съм го познавала.
Ненатрапчив.
Винаги усмихнат.
Винаги работещ.
А когато не работеше, вървеше по коридорите на хижата с глина в ръце и създаваше своите шедьоври.
Да – освен счетоводител и собственик на счетоводна фирма, той беше и изключителен творец.
Всички, които са ходили там, са виждали неговите невероятни чаши.
Няма такива чаши.
При едно от последните ми гостувания с Ники седяхме до посред нощ и си говорихме. Говорихме и за Дечо.Това, което Ники ми каза тогава, ще се опитам да предам възможно най-дословно:
„Дечо е най-добрият ми учител по скромност и щедрост. Този човек никога няма нужда от нищо, а за всички нас ръси с пълни шепи.
Никога няма нужда от транспорт до София, а най-често той е този, който слиза. И винаги — без изключение — с автобуса. И така се връща обратно тук. Няма такъв човек като него.
Безкрайно го обичам.“
Прегърнахме се. И това беше последният ми контакт с него.
Благодаря ти, Дечо, за всичко.
Благодаря ти, че със своя пример учеше сина ми на скромност и щедрост.
Че го обичаше безусловно.
Благодаря ти, че показа този пример и на мен.
