Ралица Асенова с нови факти преди смъртта в Петрохан

Ралица Асенова, майката на открития мъртъв на Петрохан Николай Златков, разказа във фейсбук нови истории от посещенията й в хижата.

Ето част от тях.

Действието се разива точно преди смъртта на рейнджърите, а главен герой е Дечо Василев.

Асенова пише:

Дечо!

Кой беше Дечо…

Най-скромният, най-срамежливият и най-благият човек, когото съм срещала.

Кога го срещнах? Дори не помня.

Знам само, че усещането беше, че винаги съм го познавала.

Ненатрапчив.

Винаги усмихнат.

Винаги работещ.

А когато не работеше, вървеше по коридорите на хижата с глина в ръце и създаваше своите шедьоври.

Да – освен счетоводител и собственик на счетоводна фирма, той беше и изключителен творец.

Всички, които са ходили там, са виждали неговите невероятни чаши.

Няма такива чаши.

При едно от последните ми гостувания с Ники седяхме до посред нощ и си говорихме. Говорихме и за Дечо.Това, което Ники ми каза тогава, ще се опитам да предам възможно най-дословно:

„Дечо е най-добрият ми учител по скромност и щедрост. Този човек никога няма нужда от нищо, а за всички нас ръси с пълни шепи.

Никога няма нужда от транспорт до София, а най-често той е този, който слиза. И винаги — без изключение — с автобуса. И така се връща обратно тук. Няма такъв човек като него.

Безкрайно го обичам.“

Прегърнахме се. И това беше последният ми контакт с него.

Благодаря ти, Дечо, за всичко.

Благодаря ти, че със своя пример учеше сина ми на скромност и щедрост.

Че го обичаше безусловно.

Благодаря ти, че показа този пример и на мен.

