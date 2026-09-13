Ралица Асенова разтърси със стихотворение за Петрохан
Тя отново повтори твърденията си, че в трагедията става дума за шесторно поръчково убийство
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Тя отново повтори твърденията си, че в трагедията става дума за шесторно поръчково убийство
Жената настоява за яснота на толкова много висящи въпроси
Версията на разследването се сблъсква със съмнения, ключови улики остават неясни
Нови въпроси за куршуми, експертизи и съхранение на телата, близките искат отговори от прокуратурата
Ралица Асенова с ново емоционално послание
Ралица Асенова с позиция до медиите
Тя атакува прокуратурата и поиска яснота за оръжие, експертизи и веществени доказателства
Майката на загиналия Ники Златков отново е във фейсбук.
Действието се раззива преди фаталната дата
Ралица Асенова е убедена, че не е възможно да е била манипулирана от Ивайло
Каре напористи дами ще внесе европейски аромат и вкус в скучноватата столична арт действителност. Ралица Асенова, Лиляна Антонова, Камий Бадюел и Лена...