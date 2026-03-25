Ето къде е прострелян Ники. Майка му разкри нещо страшно и за Александър

Ралица Асенова, майка на Николай Златков, намерен мъртъв в кемпера под връх Околчица заедно с Ивайло Калушев и 15-годишния Александър Макулев, бе ексклузивен гост в „Денят на Дарик“, за да говори за случаите „Петрохан“ и „Околчица“. Ралица Асенова направи нови разкрития за случаите в ефира на Дарик.

"Не е истина, че огнестрелната рана на моя син е над ухото – тя е между очите!", заяви Асенова в ефира на медията

„На смъртните актове пише 7 февруари. Това повдига въпроси по официалната и единствена версия за ритуалното самоубийство. Къде са били през всичките тези дни без храна и вода – Иво, Ники и Сашо. Защо Иво, ако иска да убие тези деца, не го прави толкова дни и какво чака? Има много неудобни неща в тази теза. Как толкова дни не бе открит толкова разпознаваем кемпер. Дадох информация за него още в самия ден. Как изчезнаха всички записи за този кемпер и как разследващите не го намериха, а един овчар? Кога ще получа отговор за искането ми за намирането на завещанието на Ивайло Калушев, което се намира в желязната му каса в Петрохан. Как този човек завещава на децата всичко, което има и отива към Околчица и чака няколко дни, за да ги убие? Искам да знам къде е багажът им. Не знам кой отива да се самоубива с багаж. В документите данни за този багаж няма. Къде са тези раници и какво е имало в тях? Ники, Иво и Сашо ни казваха, че потеглят с кемпера. После стана ясно, че Ники е бил с личната си кола – сива „Тойота“, подарена му за 18-годишния рожден ден от Ивайло Калушев“, заяви Асенова.

Тя не спира да се пита и други неща. "Кой ще си оставя кучетата, които толкова много обича, да изгорят в адски мъки, ако е решил да слага край на живота си? Защо не е изследвано количеството на фенобарбитала? Защото в експертизата бе описано, че липсват вещества от барбитуратите. Защо нямаме данни за стомасите на убитите в Околчица. Поради каква причина стомасите на убитите на Околчица не са били изследвани и защо нямаме данни за това, след като стана ясно, че стомасите на убитите на Петрохан са били празни и това било неоспоримото доказателство, че щели да се самоубиват. Искам да попитам за кръвонасяданията по тялото на 15-годишния Сашо“, хвърли още една бомба с изказването си.





