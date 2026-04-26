Трагедията в Поморие неописуема. Красивата Назифе оставила предсмъртно писмо

Драмата на къмпинг Европа край Поморие, при която 29-годишната Назифе от село Гълъбец издъхна по ужасяващ начин, е много голяма, способна да разплаче и най-коравите сърца. Това коментираха пред Флагман.бг източници, близки до разследването.

Тази нощ, малко след 3 ч., младата жена изгоря жива в колата си Голф 4. Отишлите на място полицаи и пожарникари намериха тялото й – на шофьорската седалка, съвсем сама. А днес малко след 9 ч. започна огледът в светлата част на денонощието, видя репортер на Флагман.бг.

Първоначално се смяташе, че се касае за нелеп инцидент или престъпление. Мястото е предпочитано за усамотени срещи между влюбени двойки. Подозираше се, че Назифе е била там с някой, който е успял да се измъкне от горящата и избягал. Не беше изключена и версията за самоубийство. А няколко часа по-късно тя категорично е потвърдена. Назифе решила да сложи край на живота си по брутален начин, измъчвайки се в пламъците.

„Установено е, че се касае за самоубийство и няма никакво съмнение в това. Тя е оставила предсмъртно писмо, след което се е качила в колата си и отишла край Поморие, за да я запали“, коментира пред Флагман.бг полицай, който е запознат с разследването.

29-годишната жена, родом от Белодол, по документи е омъжена, има 5-годишен син. Преди близо година напуснала мъжа си и в момента двамата били пред развод. А отскоро е имала и друг приятел от село Бата. Тя се преместила да живее в Слънчев бряг, където работела като касиерка в хипермаркет.

Предсмъртното писмо е намерено именно в жилището в курорта. Оставила го е там и тръгнала с ясното съзнание, че повече никога няма да се върне. Минала е през бензиностанция, купила е две туби бензин, отишла до к-г „Европа“, заляла целия автомобил отвън и отвътре. Спокойно се качила и след секунди драснала клечката.

"Беше много усмихнато и лъчезарно момиче, но през последните месеци преминаваше през тежък личен период", коментират нейни познати.

„Умряла е в адски мъки, за нас това е немислимо, какво я е подтикнало да си го причини това, най-вече – защо по този ужасяващ начин“, недоумяват разследващи.

Сигнал до тел. 112 са подали шофьори, които са минавали по пътя и са забелязали пламъците. На място веднага са пристигнали пожарна и полицаи, но за Назифе вече било късно.

Флагман.бг успя да разбере и съдържанието на предсмъртното писмо. В него Назифе споменава най-голямата си любов – сина си, който след месец ще навърши 5 години. Младата майка го е обожавала, именно затова близките й не могат да повярват, че го е оставила самичък.

В краткото писмо, написано на турски език, Назифе разкрива, че ще сложи край на живота си, защото не издържа на напрежението на живота. Тя моли близките си да се погрижат за малкия и да му предадат „че го обича“.

„В него тя нито за секунда не споменава бившия или настоящия си. Очевидно с някой е имала проблеми и взима фаталното решение. В бележката обаче пише само за сина си. Няколко смислени, разтърсващи реда за любовта й към него и че го обича безусловно. Прочитайки тези редове дори и очите на разследващите се насълзиха“, разкрива още наш източник.

