Жена осъди МВР след фалшиво положителен тест за метамфетамин

Софиянка осъди МВР заради фалшиво положителен полеви тест за наркотици, който я оставил без шофьорска книжка, без възможност да работи и със силно намалени доходи. Решението е постановено на 18 май тази година и задължава областната дирекция на МВР-София да изплати 10 000 лева обезщетение за неимуществени вреди.

Потърпевшата е Антоанета Димитрова, шофьор в градския транспорт в София, която твърди, че заради случая е живяла месеци под натиска на финансови затруднения, професионална несигурност и обществено съмнение. Лабораторните изследвания по-късно не потвърждават употреба на наркотични вещества.

Катастрофа на заледен път променя всичко

Случаят започва през февруари 2024 г., когато Димитрова катастрофира на път за работа. Автомобилът й поднася на заледен участък и се удря в мантинелата. На място са извикани полицейски служители, които извършват проверка, включително и полеви тест за наркотични вещества.

Именно този тест отключва цялата последвала криза. Уредът отчита положителен резултат за метамфетамин. Веднага след това на жената е отнета шофьорската книжка, а регистрационните номера на автомобила са свалени.

Отведена е в районното управление в Елин Пелин, където са съставени документи. След това са взети кръвна проба и проба от урина. По-късно лабораторните резултати не потвърждават употреба на наркотици, но дотогава последствията вече са били нанесени.

Пет месеца без книжка, месеци без нормални доходи

Антоанета Димитрова има 38 години стаж като шофьор в градския транспорт. След отнемането на книжката тя остава без възможност да упражнява професията си около 4 месеца. В този период е и в болничен, което допълнително намалява доходите й.

„Няма как да си вземеш работната заплата, когато си в болничен. Падат класове, надбавки и други плащания“, разказва тя пред Нова телевизия. По думите й ситуацията я поставя в тежко ежедневие, защото живее в Долна Малина и разчита на други хора, за да се придвижва до София.

Финансовият удар е само част от проблема. Димитрова казва, че през този период е съществувал и риск да бъде освободена от работа. Несигурността се пренася и върху отношенията й с колеги и ръководство, защото резултатът от полевия тест хвърля сянка върху професионалната й репутация.

Съдебна битка и обезщетение от 10 000 лева

След продължителен процес съдът уважава иска на Димитрова и присъжда обезщетение от 10 000 лева. Освен него МВР трябва да покрие и разноските по делото. Жената съобщава, че сумата вече е изплатена, заедно с адвокатски хонорар и начислени лихви.

В съдебното решение се приема, че е налице неоснователно обвинение от страна на органите на МВР във връзка с управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества. Така случаят се превръща в пореден пример за тежките последици, които един полеви тест може да предизвика, преди окончателните лабораторни резултати да излязат.

За Димитрова най-трудното не е било само финансовото оцеляване. Тя казва, че най-болезнената част е била съмнението, което остава около човек, след като бъде посочен като употребил наркотици. Дори когато лабораторията не потвърди резултата, репутационната щета вече е нанесена.

„Тези тестове по пътищата не винаги са точни“

Димитрова съветва хората, попаднали в подобна ситуация, да не се отказват да защитават правата си. Според нея подобни случаи не са изолирани и могат да доведат до тежки лични, професионални и финансови последици.

„Тези тестове по пътищата не винаги са точни. Много хора пострадаха и останаха без работа и доходи“, казва тя. Думите й поставят отново въпроса за това как се прилагат полевите тестове, какви гаранции имат гражданите до излизането на лабораторните резултати и кой носи отговорност, когато първоначалната проба се окаже грешна.

Случаят показва колко драматична може да бъде разликата между предварителна полицейска проверка и окончателно лабораторно доказателство. За хора, чиято работа зависи от шофьорска книжка, дори няколко месеца забавяне могат да означават загубени доходи, срината репутация и дълга битка за възстановяване на правата.

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