Добри новини за бизнеса: държавата поема част от сметките за ток

Министерският съвет прие изменение и допълнение на Постановление 237, с което се регламентират условията и реда за Програма за предоставяне на помощ чрез компенсации за временно облекчение на цените на електрическата енергия за енергоемките потребители. Това обяви министърът на енергетиката Ива Петрова на брифинг в Гранитната зала на Министерския съвет.

Това е решение, което прави ефективна компенсаторната програма във връзка с цените на електрическата енергия. Това е програма в подкрепа на конкурентоспособността, инвестициите в икономиката, допълни министърът. Компенсаторната програма, в съответствие с европейската рамка, спазва принципа на 3х50 - подкрепа за цената на ел. енергията за 50% от потреблението в допустими сектори, с до 50% във връзка с цената, както и насрещен ангажимент за поне половината от получената подкрепа да бъде реализирана впоследствие в инвестиции, свързани с декарбонизация, енергийна ефективност и подкрепа за енергийната система, каза Петкова.

Тя поясни, че решението е неутрално по отношение на държавния бюджет. Схемата за компенсации се реализира през фонд за сигурност на електроенергийната система, в рамките на който със съществуващите механизми се генерира ресурсът за осъществяване на тази критична мярка в подкрепа на конкурентоспособността и инвестициите в икономиката, каза министърът.

Петрова допълни, че кабинетът днес е приел проект на решение за дерогация за определени доставки за Атомната електроцентрала "Козлодуй". Централата ще може да внесе от Русия продукти от стомана, желязо и други, необходими за изпълнение на ремонтни програми и гарантиране на високо равнище на техническа и ядрена безопасност, каза Петрова. Тя посочи, че с предоставената дерогация се гарантира ядрената безопасност и безаварийната работа на централата и най-високите стандарти на експлоатация на тази мощност.

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