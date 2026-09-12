САЩ готви зимно затишие между Москва и Киев
Обсъждат се енергетика, петрол, газ и зърно, а Зеленски смята, че Путин не иска да влиза в конфликт с Тръмп
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Обсъждат се енергетика, петрол, газ и зърно, а Зеленски смята, че Путин не иска да влиза в конфликт с Тръмп
Специално внимание отделиха на автомобилния сектор, високите технологии и изкуствения интелект
Той го написа в социалните мрежи
Страшен глад за кадри, заплатата стигна 3000 евро
Ядрената енергетика остава стратегически държавен приоритет
Предупреди в интервю за Fox News, че САЩ ще ударят Иран сериозно в икономически план
Екстремните температури, сушата и скъпият газ поставят ЕС под двоен натиск, а щетите за икономиката може да достигнат 180 млрд. евро
Очаква се недостиг на ток
Участието на „Търкиш петролиум оувърсийз къмпани“ в проекта е добра новина за България и увеличава шансовете за откриване на газ в Черно море
На прага са на многомилиардно споразумение, което може да промени баланса на силите
Държавата търси устойчиво решение, което да запази работните места и енергийната сигурност
Правителството подготвя стратегия, която да превърне спорния договор в инструмент за по-силна роля на България в региона
Темите бяха обсъдени на среща между премиера Румен Радев и представители на германския бизнес и научните среди
България залага на регионалната сигурност, повече свързаност и нова роля в доставките за Югоизточна и Централна Европа
Министър Ива Петрова представи напредъка по газовите и електроенергийните връзки и развитието на възобновяемата енергия по време на форума на The Econ...
Страната ще започне и внос на горива още през юли
На срещата в Министерския съвет бяха разгледани сроковете за строителството и очакваната стойност на проекта
Разговорът се проведе в Анкара в рамките на Срещата на върха на НАТО
Министър Петрова подчерта, че споразумението с „Боташ“ изпълни важна роля за гарантиране на сигурността на газовите доставки
Севастопол и Симферопол останаха без електричество, а Москва вече плаща тежка цена за ударите по рафинерии и енергийни активи