България с голяма амбиция: Да стане стратегически мост между Европа и Азия

България има амбицията да използва географското си положение, за да се превърне в стратегическа връзка между Европа, Черноморския регион, Близкия изток и Азия. Темата за транспортната, енергийната и икономическата свързаност беше сред основните акценти в поредицата от срещи на външния министър Велислава Петрова по време на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Този външнополитически фокус надгражда стремежа на страната ни да има по-активна роля в развитието на европейската свързаност.

Важна стъпка в тази посока ще бъде Регионалната среща на върха по въпросите на свързаността, чийто домакин ще бъде България през 2027 г.

Според МВнР форумът ще даде възможност ключови инфраструктурни проекти да бъдат поставени в по-широк европейски контекст, а плановете за по-добра свързаност да бъдат превърнати в конкретни инвестиции, проекти и международни партньорства.

България между Европа и Азия

Развитието на транспортните, енергийните и икономическите връзки между Европа, Черноморския регион, Южния Кавказ, Близкия изток и Азия беше във фокуса на разговорите на Петрова с представители на Грузия, Катар, Обединените арабски емирства, Оман и Ирак.

Българският външен министър обсъди възможностите за задълбочаване на свързаността със заместник министър-председателя и министър на външните работи на Грузия Мака Бочоришвили и с държавния министър на външните работи на Катар Султан бин Саад Ал Мурайхи.

По същата тема Петрова разговаря със заместник министър-председателя и външен министър на Обединените арабски емирства шейх Абдула бин Зайед Ал Нахаян, с външния министър на Оман Саид Бадр бин Хамад бин Хамуд Ал Бусаиди и със заместник министър-председателя и министър на външните работи на Ирак Фуад Хюсеин.

„Географското положение на България е стратегическо предимство“

„Географското положение на България е стратегическо предимство. Време е да го превърнем в реални транспортни, енергийни и икономически връзки, инвестиции и партньорства“, заяви Велислава Петрова.

Според външния министър променящите се световни търговски маршрути и засилващата се геополитическа конкуренция превръщат диверсификацията на транспортните и енергийните коридори във все по-важен въпрос за сигурността, устойчивостта и конкурентоспособността на Европа.

В разговорите беше обсъден и потенциалът за разширяване на икономическите отношения и инвестиционните партньорства между Европа и държавите от Близкия изток.

Акцент беше поставен и върху ролята на Черноморския регион и Южния Кавказ в по-широката мрежа от връзки между Европа и Азия.

„Свързаността не е само инфраструктура. Тя е въпрос на икономическа сигурност, конкурентоспособност и стратегическа устойчивост“, подчерта Петрова.