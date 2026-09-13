Радев посочи ключов приоритет на кабинета за бъдещето на страната
Ще работи усилено за подобряване на свързаността, заяви премиерът
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Ще работи усилено за подобряване на свързаността, заяви премиерът
Полиаморията е новата норма в геополитиката
Πpoeĸтът имa зa цeл дa yлecни мeждyнapoдния тъpгoвcĸи oбмeн и пpeвoзвaнeтo нa cтoĸи
Като основен недостатък посочи това, че нямаме въздушна свързаност на Балканите
Демонстрациите на живо показаха как технологията ще допринесе за по-безопасен транспорт, автоматизацията и логистиката
Разговаряха за сътрудничеството между България и САЩ в енергийната и транспортна свързаност
5G в страната обаче изостава
Първите модели се очакват през 2024 година
Обeщaвa дa дoнece cъc ceбe cи знaчитeлни пpoмeни в cвъpзaнocттa
2,6 млрд. лв. налива властта са за дигитална свързаност
Проектът 5G NetMobil разработва решения за повишаване на безопасността и ефективността чрез комуникация в реално време
Силистра. Подготовката на нови мостови съоръжения между България и Румъния – при Силистра-Кълъраш, Оряхово-Бекет, Никопол-Турну Магуреле, както и разш...