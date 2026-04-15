Новият световен ред: повече възможности и повече опасности

Това, което Ърнест Хемингуей казва за фалита, важи и за края на досегашния международен ред: случва се по два начина — бавно, после внезапно.

Бавно — чрез десетилетия лицемерие и провали: войната в Ирак, финансовата криза, пандемията, които разкриха колко неефективна и несправедлива е системата.

И внезапно — когато Доналд Тръмп започна да заплашва съюзници, да къса международни споразумения, да налага мита и да предприема военни действия без ясна провокация, пише Гордън Лафорж, старши политически анализатор в мозъчния тръст „Ню Америка“ в статия на Bloomberg.

Тръмп де факто се отрече от териториалната цялост, самоопределението, свободната търговия и правата на човека - основни принципи, които Америка отстоява в продължение на 80 години. Това винаги са били „приятни фикции “, игнорирани, когато са били неудобни за националните интереси. И все пак световен ред, основан на американската сигурност, финансова архитектура и институции за решаване на проблеми, е бил по-предсказуем и стабилен от почти всяка историческа алтернатива.

И какво следва сега? Мнозина си мислят за нещо далеч по-лошо: „ Великият разпад “, „ Нов световен безпорядък “ или просто анархия и алчност. Стана модерно да се цитира Тукидид или да се позоваваме на началото на 19-ти век, когато великите сили разделяха света, сякаш играеха игра на риск. Международният живот се възстановява до едно хобсово състояние на природата – самотно, конкурентно, грубо. Подходът на Тръмп, твърди политологът Иън Бремер, не се ръководи от грандиозна стратегия, а просто от закона на джунглата. Войната с Иран, набързо предприета с каскадни последици за регионалната стабилност и световните цени на енергията, изглежда потвърждава това мнение.

Реалността е по-нюансирана. Физикът Стивън Хокинг се пошегува през 2000 г., че това ще бъде векът на сложността. Той говореше за стремежа на науката да разгадае скритите закони на сложните адаптивни системи, но същото важи и за геополитиката. Подобно на джунгла, завладяваща плантация с една култура, дива, децентрализирана екосистема замества световния ред, концентриран в силата и институциите на САЩ. Появяват се нови играчи и видове отношения. Това, което законът на джунглата игнорира, е, че дивата природа е пълна с кооперативно поведение, както отбеляза вицепрезидентът на Европейската комисия Кая Калас на тазгодишната Мюнхенска конференция по сигурността. Разнообразните организми формират взаимноизгодни взаимоотношения, за да растат и да процъфтяват, да преодоляват препятствия и да смекчават рисковете.

Новият световен ред ще се определя от свързаност без хегемония. Многобройни държавни и недържавни участници ще се обединят по-плавно около специфични проблеми и нужди, образувайки сплетение от мрежи, които ще допълват и заместват големите международни институции. За проблеми, които се поддават на разпределени действия, като търговията, общественото здраве и изменението на климата, това може дори да се окаже подобрение.

Но не всички въпроси ще се впишат в тази по-хаотична нова форма - най-вече сигурността. И затова конвенционалното тълкуване на закона също е валидно: Джунглата е тъмна и пълна с опасности.

Постамериканският световен ред

Разбирането на този нов ред зависи от разбирането на три основни тенденции. Първата е продължаващото преразпределение на глобалната сила между народите. След пет века, концентрирани на Запад и Север, силата се разпръсква на Изток и Юг. От 1990 до 2025 г. делът на Г-7 (Франция, Германия, Италия, Канада, Япония, Обединеното кралство и САЩ) от световния брутен вътрешен продукт се е свил от половината на една четвърт, докато делът на Китай, Индия и Югоизточна Азия се е увеличил от 15% на 55%.

Въпреки че американската армия остава несравнима, Китай наваксва. И в свят, където силата е по-малко функция на териториалните владения, отколкото на технологичното майсторство, Китай започва да се равнява или да изпреварва САЩ в много стратегически технологии, от хиперзвукови ракети до биотехнологии и изкуствен интелект.

Тази промяна във властта далеч надхвърля възхода на Китай като суперсила. Цяла редица средни сили набраха увереност и влияние. Показателен знак е, че когато Русия нахлу в Украйна през 2022 г., Индия, Бразилия, Южна Африка и няколко други държави не се поддадоха на интензивния натиск на САЩ да изолират Москва. Усилията да бъдат принудени да се подчинят се провалиха или дадоха обратен ефект. Когато администрацията на Тръмп обяви тарифи за Индия заради закупуването на руски петрол, Ню Делхи изрази възмущение, сближи се с Пекин и изчака САЩ да се отдръпнат (което и стана).

Все повече държави, особено развиващите се, упражняват регионално и дори глобално лидерство. Полша скоро ще има най-силната армия в Европа. Турция има третото по големина дипломатическо присъствие в света. Катар се превърна в основен посредник в конфликти. От бизнеса до спорта и дипломацията, „глобалният юг става все по-видим – и влиятелен – във всяка сфера“, пише главният редактор на Foreign Policy Рави Агравал през 2023 г.

Полско миниращо превозно средство е заснето по време на тест на безпилотни оръжейни системи край Варшава на 19 февруари.

Втората тенденция е продължаващото изместване на властта от държави към компании, неправителствени организации и други така наречени недържавни участници. Тяхното богатство, обхват и възможности често надхвърлят тези на националните държави. Приходите на Walmart надвишават БВП на Швеция. Всеки ден над 3,5 милиарда души общуват, получават новини или извършват търговия чрез приложение Meta. Броят на активните международни неправителствени организации се е увеличил от 1955 г. насам, от около 1000 до над 45 000. Геостратегически технологии като генеративен изкуствен интелект, полупроводници и космически кораби се разработват от частния сектор с ограничено участие на правителството.

Твърдението, че властта на тези участници нараства в сравнение с тази на правителствата, е противоречиво във време на силни хора и държавни атаки срещу гражданското общество. Тръмп и други лидери като индийския Нарендра Моди, унгарския Виктор Орбан доскоро и турския Реджеп Тайип Ердоган, споделят склонност да третират компаниите като продължение на държавата и се опитват да принудят университети, медии, адвокатски кантори, музеи и други независими институции да се съобразяват с техните предпочитания.

И все пак, правителствата не винаги са успешни в тези усилия и продължават да зависят от недържавни институции за постигане на целите на националната сигурност, икономическата и външнополитическата си цел. Това се случва все по-често на фона на приватизацията на всичко - от образованието до сигурността, нарастващия натиск върху държавните бюджети и нарастващата технологична и финансова сложност.

Влиянието на тези играчи върху глобалните дела е очевидно. Главният изпълнителен директор на Nvidia, Дженсън Хуанг, убеди администрацията на Тръмп да разреши износа на мощните чипове H200 на неговата компания за Китай, с което преобърна седем години двупартиен политически консенсус. Китайската комунистическа партия разхлаби юздите на китайските технологични компании, за да наваксат в надпреварата за изкуствен интелект. Пазарът на облигации принуди Тръмп да смекчи тарифите си за „Деня на освобождението“, много преди Върховният съд да ги отмени. И може би никой друг пример не илюстрира по-добре силата на недържавните играчи от Starlink: Ако малка или средна армия иска надеждни комуникации на бойното поле, тя трябва да се справи с Илон Мъск.

Третата основна тенденция, оформяща света, е непрекъснато нарастващата глобална свързаност. Това също противоречи на общоприетите настроения. Въпреки че често се обявява за мъртва , глобализацията изглежда е устояла на популизма и пандемията. Дори с ефективната тарифна ставка на САЩ, покачваща се от 2,2% до около 10%, се прогнозира, че световната търговия ще расте със същия темп, както през последното десетилетие. Преките чуждестранни инвестиции са се увеличили с 14% през 2025 г. Политиците разгръщат националната самодостатъчност, връщането на веригата за доставки към по-ниски нива и съживяването на местната индустрия, но данните не показват осезаема промяна от международна към вътрешна дейност.

Хората продължават да се движат, като международната миграция продължава да се увеличава. Вместо да се изолират и свиват, правителствата взаимодействат помежду си повече от всякога. Като цяло дипломатическите връзки се разширяват и задълбочават. Въпреки че броят на официалните, основани на договори международни организации достигна пика си в края на 90-те години на миналия век, се наблюдава експлозия от неформални клубове, специализирани конференции и по-малки срещи на върха по специфични въпроси.Засилената свързаност носи безспорни ползи — но и отваря нови фронтове. Държавите все по-често превръщат взаимозависимостта в оръжие, използвайки финансовите системи, търговията и дигиталните мрежи като средства за натиск и атака.

Заплахата от класическа междудържавна война не е изчезнала. Но днес сигурността вече означава нещо повече: управление на тъмната страна на глобалната свързаност — климатични кризи, заразни болести, кибератаки и тероризъм.

„Полиаморна“ геополитика

През по-голямата част от последните 100 години държавите формираха относително стабилни блокове, основани на идеология, политически системи или култура. Комунизъм срещу капитализъм, Западът срещу останалата част от света, Сблъсъкът на цивилизациите. Разбира се, под тези етикети се криеха много противоречия. Но големите разделения по същество структурираха по-голямата част от външните работи.

В ерата на хиперсвързаност и разпределена власт, тези разделения са разрушени. Държавите, вече с повече свобода на действие и повече възможности, са динамични, опортюнистични и противоречиви в отношенията си. „Полиаморията“ е новата норма в геополитиката.

Комунистически Виетнам задълбочава връзките си в областта на сигурността със САЩ. Гордо демократичната Бразилия е редом до Русия и Китай в БРИКС. Преди войната Саудитска Арабия се сближаваше както с Израел, така и с Иран. Днес никой съюз за сигурност не изглежда непоклатим. Заплахата на Тръмп да анексира Гренландия разтърси НАТО из основи, разрушавайки всяка останала надежда, че САЩ ще спази гаранцията за колективна отбрана по член 5. Връзката между Москва, Пекин и Пхенян е по-скоро временен брак по сметка, отколкото трайна ос. Колкото и коментаторите да провъзгласяват нова Студена война, съперничеството между двете велики сили в света е сложно: САЩ са най-големият търговски партньор на Китай, а Китай е третият по големина външен кредитор на САЩ.

Китайският президент Си Дзинпин (в центъра), лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун (вдясно) и руският президент Владимир Путин (вляво) пристигат за прием в Пекин след военен парад по случай 80-годишнината от края на Втората световна война на 3 септември 2025 г.

Средните сили са основни играчи в този нов пейзаж. Те могат да действат като колебливи държави , накланяйки баланса на геополитическата сила, или да преследват това, което канадският премиер Марк Карни нарече „променлива геометрия... различни коалиции за различни въпроси, основани на общи ценности и интереси“. Въпреки че оттеглянето на САЩ представлява огромен шок за предлагането на международно сътрудничество, разпространението на трансгранични проблеми означава, че търсенето на споделено решаване на проблеми е по-високо от всякога и средните сили имат средствата да се намесят. Засилването на принудата от страна на великите сили създава допълнителен стимул за тези страни да обединят силите си – да се държат заедно, за да избегнат разделянето си.

Това означава, че новият световен ред може да бъде по-кооперативен и по-справедлив от своя предшественик – поне в определени области. Въпроси, които са културно или идеологически символични, като миграцията или човешките права, ще останат неразрешими. Но напредъкът е по-вероятен по въпроси, които са предимно от технически характер и които се решават по-добре в глобална система, която е децентрализирана и мрежова, а не концентрирана в „голямата архитектура“ на една единствена сила и институция.

Рискът от нова световна война нараства. Но по-тревожната характеристика на новия ред е повишената несигурност. За разлика от риска, който може да бъде оценен, несигурността е неизчислима - неизвестните неизвестни, които навлизат в сферата на възможното, когато системата става по-сложна. Свръхинтелигентният изкуствен интелект може да даде турбо на научния и технологичен прогрес - или да се измъкне. Терористична група може да създаде патоген със смъртоносността на ебола и преносимостта на морбили. Изменението на климата може да отприщи екстремна метеорологична катастрофа. Списъкът с други подобни научнофантастични ужаси, които си струва да се разгледат, е обезпокоително дълъг.

Повече възможности и повече опасности. Това е парадоксът, който определя новия световен ред. Държави и идеологии са се издигали и падали, но светът никога не е виждал такива нива на свързаност и сложност. Историята не може да предскаже дали ще надделее сътрудничество или хаос.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com