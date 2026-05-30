В Япония сервират змия в чиния. Цената й ще ви влуди

Учени пренаписаха законите на природата! Световният деликатес вече се ражда в епруветка, но цената на пазара е безмилостно солена!

Истински трус по развъдниците и луксозните ресторанти в цял свят! Японската компания „Ямада Суисан“ (Yamadan Suisan Co.), базирана в префектура Оита, хвърли бомбата, като стартира продажбите на първите в света змиорки, отгледани изцяло в изкуствени развъдници! Това е брутален удар срещу природата, който цели да спре изчезването на дивите запаси, но първите клиенти вече са в шок от сумите.

Колко струва една бройка?

Ако искате да опитате от тази историческа кулинарна революция, ще трябва да бръкнете дълбоко в джоба си. Компанията пусна на пазара замразени гриловани змиорки, известни като „кабаяки“, на скандалната цена от 4500 йени (над 24 евро) за една-единствена бройка! Оказва се, че тези създадени изцяло от човека риби в момента са между три и четири пъти по-скъпи от тези, уловени в океана.

Истината зад кулисите

Досега бизнесът мамеше системата – хващаше диви бебета змиорки и просто ги угояваше във ферми. Сега обаче японските учени, спонсорирани от Агенцията по рибарство, са направили невъзможното. Те използват яйца, снесени от изкуствено отгледани възрастни екземпляри. Цикълът е напълно затворен в лаборатория, а зависимостта от природата – заличена!

Драстичен спад на разходите

Въпреки че крайната цена за купувачите сега изглежда безумна, зад кулисите се крие икономическо чудо. Благодарение на нови технологии за изхранване, разходите за отглеждане на едно такова създание са рухнали зрелищно! През 2016 г. производството на една змиорка е струвало космическите 40 000 йени (216 евро), докато тази година сумата е срината до едва 1800 йени (под 10 евро). Проектът върви към пълно комерсиализиране, а въпросът е кога тези изкуствени деликатеси ще залеят и нашите магазини.

