В Япония сервират змия в чиния. Цената й ще ви влуди
Било деликатес
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Било деликатес
Учени свързват един от най-честите сънища в света със страх, тревожност и загуба на контрол
Дори змията да е безобидна, ако ви ухапе, трябва да си биете тетанус, съветва змиеловец
Наградата е 30 000 долара
От община Кресна излязоха с предупреждение
Спешният телефон загря
Какво да направим при среща с напастта
Потвърди се теорията на Дарвин - те постепенно еволюират от гущерите
Уеа чака до понеделник да почистят сградата
Медици спасяват ухапани от змии в Кюстендилско. Само за седмица са регистрирани няколко случая на пострадали. Преди дни змия ухапала 29-годишната Зоя...
Детски площадки и речни брегове в област Перник са били обработени срещу нашествието на срещу змии и гущери. Използвани са репеленти под формата на...
Три баби от Крибул превеждат отчаяните през гората и им баят Гъстата и тъмна дъбова гора не стряска бабата и младата жена, която я следва по петите....
Германският национален отбор се радва на невероятен лукс в Санто Андре, но играчите едва ли си дават сметка какво става около тях. "Билд" надникна изв...
Смолян. Пълзящите влечуги вече стряскат хората по гробищата, където заради влагата тревата е избуяла. От община Смолян организираха окосяване, тъй кат...
Смолян. Стотици змии излязоха от дупките си заради топлото време. Спасители вадиха влечуго дори от микробус на градския транспорт в Родопите. Сагата с...
Фотосът на Карамазов от Камбоджа натрупа куп лайкове във Фейсбук
Водещият (в средата) със семейството си
Перник. Змиите, които преди няколко седмици изпълзяха от река Струма на площада в Перник, вече влязоха и в жилищните кооперации. Влечуго се настани въ...
Пловдив. Змия ухапа две деца от пловдивското училище "Душо Хаджидеков". Влечугото е закарано от родител за празника на школото по случай Деня на...