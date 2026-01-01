Всичко за Змии

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Бум на ухапани от змии

Бум на ухапани от змии

Медици спасяват ухапани от змии в Кюстендилско. Само за седмица са регистрирани няколко случая на пострадали. Преди дни змия ухапала 29-годишната Зоя...

24 юни | 4:45
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Откриха змия в рейс с пътници

Откриха змия в рейс с пътници

Смолян. Стотици змии излязоха от дупките си заради топлото време. Спасители вадиха влечуго дори от микробус на градския транспорт в Родопите. Сагата с...

12 май | 17:15
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