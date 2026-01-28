Ето кой направил хит меденката Любимка

Историята на меденка "Любимка“ започва в бурните години на прехода – средата на 90-те във Велинград. Двама братя – Васил и Пламен Маврови и техните семейства решават да започнат бизнес от нулата.

С една семейна рецепта за меденки, една Шкода и много мечти те стартират производство. Към момента Красимира, която е дъщеря на Васил, става управител и поема компанията в свои ръце. Днес тя разказа пред БТВ историята на семейната фирма.

"Баща ми е започнал да разкарва меденките с една стара Шкода и в един момент вече не са смогвали със заявките. Така се е купила втора и трета Шкода, после камиони. Всичко изкарано се е реинвестирало в разрастване на производството и капацитетите.“, споделя Красимира.

Марката става истински феномен като като Къци Вапцаров и Бате Енчо активно я рекламират в "Кой е по-по-най“. Интересното обаче е, че брандът не е рекламирал активно от години, но популярността му не стихва.

Семейният бизнес се разрастват и в момента работят около 60 души с консолидирани приходи от близо 2 млн. лв. за 2024 г. и производство на 3 млн. меденки годишно.

Днес тя и баща ѝ са партньори, макар и не винаги на едно мнение.

"Той е консервативен, аз искам да опитвам нови неща. Истината винаги е някъде по средата.“

