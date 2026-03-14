Тайната на Родопите: защо родопският клин е опасно вкусен

Родопският клин е една от най-емблематичните родопски баници – плънката е от картофи, ориз и яйца, а вкусът е прост, селски и много ароматен.
Необходими продукти
около 500 г кори за баница (или домашни)
3–4 средни картофа
½ чаена чаша ориз
3 яйца
200 г сирене
50–70 г масло (или олио)
сол
черен пипер
джоджен (по желание, но е много типичен за Родопите)
Приготвяне
Картофите се обелват и се настъргват на едро ренде.
Оризът се измива добре и се добавя суров към картофите.
Слагат се натрошеното сирене, яйцата, сол, черен пипер и джоджен. Всичко се разбърква добре.
Тава се намазва с мазнина.
Нареждат се 2–3 кори на дъното, като между тях се поръсва мазнина.
Разпределя се картофената плънка.
Отгоре се покрива с още 2–3 кори, намазани с масло или олио.
Пече се в загрята фурна на 180–190°C около 40–45 минути, докато стане златиста коричка.
Малка родопска хитрина
Когато извадите клина от фурната, напръскайте леко с вода и покрийте с кърпа за 10 минути – така корите омекват и става по-вкусен.
Как се поднася
Най-вкусен е топъл, с:
кисело мляко
айрян
или родопски катък
