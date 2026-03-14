Тайната на Родопите: защо родопският клин е опасно вкусен

Родопският клин е една от най-емблематичните родопски баници – плънката е от картофи, ориз и яйца, а вкусът е прост, селски и много ароматен.

Необходими продукти

около 500 г кори за баница (или домашни)

3–4 средни картофа

½ чаена чаша ориз

3 яйца

200 г сирене

50–70 г масло (или олио)

сол

черен пипер

джоджен (по желание, но е много типичен за Родопите)

Приготвяне

Картофите се обелват и се настъргват на едро ренде.

Оризът се измива добре и се добавя суров към картофите.

Слагат се натрошеното сирене, яйцата, сол, черен пипер и джоджен. Всичко се разбърква добре.

Тава се намазва с мазнина.

Нареждат се 2–3 кори на дъното, като между тях се поръсва мазнина.

Разпределя се картофената плънка.

Отгоре се покрива с още 2–3 кори, намазани с масло или олио.

Пече се в загрята фурна на 180–190°C около 40–45 минути, докато стане златиста коричка.

Малка родопска хитрина

Когато извадите клина от фурната, напръскайте леко с вода и покрийте с кърпа за 10 минути – така корите омекват и става по-вкусен.

Как се поднася

Най-вкусен е топъл, с:

кисело мляко

айрян

или родопски катък

