Аптека в чиния! Ето кои са най-полезни

С настъпването на пролетта тялото ни естествено се нуждае от детоксикация и свеж прилив на енергия след тежките зимни храни. Природата ни дава най-доброто решение – пролетните зеленини. Те са богати на хлорофил, витамини и минерали, които буквално „рестартират“ жизнените ни функции.

Коприва – кралицата на пречистването

Копривата е един от най-мощните природни лечители. Тя е изключително богата на желязо, което я прави незаменима при борбата с анемията и пролетната умора.

Лечебни свойства: Действа диуретично, пречиства кръвта и укрепва стените на кръвоносните съдове. Чаят от коприва или прясната супа помагат за изхвърляне на токсините и подобряват състоянието на кожата и косата. Рецептата на баба: супа с коприва и свинско месо

Див чесън (Левурда) – естественият антибиотик

Дивият чесън е истинска витаминозна бомба. Той съдържа етерични масла и съединения, подобни на тези в обикновения чесън, но в много по-висока концентрация.

Лечебни свойства: Помага за понижаване на високото кръвно налягане и нивата на лошия холестерол. Има силно антибактериално действие и подпомага храносмилането, като пречиства стомашно-чревния тракт.

Спанак – източник на сила и магнезий

Неслучайно спанакът е символ на здравето. Той е зареден с фолиева киселина, витамин С и магнезий.

Лечебни свойства: Подобрява работата на сърдечно-съдовата система и укрепва костите благодарение на високото съдържание на витамин К. Високото съдържание на лутеин пък го прави чудесен за здравето на очите.

Лапад и киселец – за тонус и храносмилане

Тези две зеленини са традиционни за българската трапеза. Киселецът е богат на оксалова киселина, която му придава специфичния вкус, докато лападът е по-нежен и универсален.

Лечебни свойства: Лападът е изключително богат на растителни фибри, които регулират метаболизма. Киселецът от своя страна засилва апетита и помага за отделянето на стомашни сокове, което улеснява преработката на храната.

Магданоз и девисил – повече от подправки

Често ги възприемаме само като ароматна добавка, но те имат огромна лечебна стойност. Магданозът съдържа повече витамин С от цитрусите.

Лечебни свойства: Магданозът е мощен антиоксидант и помага при възпаления на пикочните пътища. Девисилът пък действа успокояващо на нервната система и подпомага работата на бъбреците.

Как да ги консумираме за максимален ефект?

За да извлечете най-голяма полза, консумирайте тези зеленини в суров вид под формата на салати или смутита. Ако ги готвите, правете го на пара или ги добавяйте в самия край на топлинната обработка, за да запазите крехките им витамини.

