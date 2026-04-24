Фермерските пазари на Lidl тръгват в София

24 април 2026 г., София. С фермерски пазар в столицата Lidl дава началото на тазгодишното издание на познатата си инициатива. И през 2026 г. веригата продължава своята подкрепа за малките български производители и осигурява на клиентите си достъп до повече и по-разнообразни качествени родни продукти. В рамките на тази година ритейлърът ще организира 15 фермерски пазара - десет в столицата и пет по Черноморието. Lidl разширява инициативата с две нови локации в допълнение към вече утвърдените и очаквани - още една в столицата и една в гр. Каварна.

Първият фермерски пазар за тази година ще се проведе от 24 до 26 април на паркинга на Lidl в ж.к. „Дружба“, ул. „Димитър Пешев" №30. В него ще се включат 14 местни производители, трима от които участват за първи път. Посетителите на пазара ще открият разнообразие от родна продукция: от пресни плодове, зеленчуци и био подправки до млечни и месни деликатеси, домашен хляб, мед, сладка и лютеница, ядки и още.

Акцент този уикенд ще бъде продукцията на мандра „Методи Бързев” от с. Мало Конаре, която ще бъде представена за първи път. Продуктите, които семейната ферма произвежда - сирене, кашкавал, кисело мляко, масло – се правят без консерванти, сухо мляко или подобрители. Сред новите участници на пазара са също земеделска кооперация „Тополовски проход“ от с. Топола, която предлага фъстъци, както и Митко Митков от гр. Любимец с бадеми и орехи.

Сред утвърдените в инициативата фермери и занаятчии, които ще могат да бъдат намерени на първия за годината пазар, са мандра „Братушково“ с млечни продукти, „100 колбаса“ с месни изкушения от 100% българско месо, „BorChef's Bakery“ с домашен хляб и хлебни изделия и производителят на мед и пчелни продукти Светльо Макавеев.

Посетителите ще могат да опитат още вината „Мелнишки пирамиди“ на Бисер Кьосев от с. Левуново и да открият билкови тинктури от „Билка Чудодейка“ от Пазарджик, както и сладка, лютеници и сиропи от „Том консерв“ от Пловдив. „Омега ойлс“ от Варна ще се включат със своите пресовани масла. Сезонни плодове и зеленчуци ще предложат Илияна Стоилова от с. Крум, община Димитровград, която отглежда био спанак, пащърнак, зелен лук и салати, както и Стефан Нямов с пресни домати, краставици и ягоди. Посетителите ще могат да се докоснат и до занаятчийската посуда и дървените дъски на „Арт Ковачев“.

По традиция фермерският пазар ще предложи и мини работилница, в която малки и големи ще могат да се запознаят отблизо с процесите на производство и да научат повече за качествата на автентичните български продукти.

Фермерските пазари на Lidl са част от последователната политика на компанията в подкрепа на българските производители, за които участието е напълно безплатно. Веригата предоставя своите паркинги за събитията и поема всички разходи по организацията и комуникацията им. От старта на инициативата през 2020 г. насам, пазарите се утвърдиха като важна платформа за представяне на местни продукти с автентичен вкус и високо качество.

През изминалата година фермерските пазари на Lidl отчетоха значителен ръст. Общо 274 български производители от 146 населени места взеха участие в 15-те издания на инициативата, което е увеличение от 30% спрямо 2024 г., когато се включиха 211 малки производители от 119 населени места.

