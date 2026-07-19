Всичко по темата Lidl

Нов Lidl отваря в „Хаджи Димитър“ през септември
Веригата стъпва на ул. „Резбарска“ 7 и открива нови работни места за касиер-продавачи
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Веригата стъпва на ул. „Резбарска“ 7 и открива нови работни места за касиер-продавачи
Lidl ни помага да балансираме разходите за храна, без да правим компромис с качествотоКогато цените...
Веригата разширява инициативата си с две нови локации
Парите са въпрос на емоции, навици и решения, твърди Светлан Станоев в новия епизод на „Уменията на...
Според експерти осъзнатото хранене е лесно, когато имаш достъп до разнообразни продукти на изгодни...
Двете компании инвестират във фонд за стипендии за учащи в чужбина, които да приложат експертизата с...
Да, да, знаем, че е февруари и не живеем в Калифорния
„Фурната на Lidl” предлага над 50 вида печива с високо качество и оптимални цени