Нов Lidl отваря в „Хаджи Димитър“ през октомври

Нов магазин на Лидл България ще отвори врати на 3 октомври на ул. „Резбарска“ 7 в столичния квартал „Хаджи Димитър“. Новият обект е част от последователната стратегия на компанията за разширяване на търговската ѝ мрежа в София и за по-добро обслужване на клиентите в динамично развиващи се градски райони.

Още преди официалното откриване Lidl започва активен подбор на нови служители, като сред най-търсените позиции са касиер-продавачи на пълен и непълен работен ден. Всички членове на новия екип ще преминат през платено въвеждащо обучение и ще започнат със сигурно заплащане, ясни процеси и подкрепа от опитни колеги.

По-високи заплати

С международно отличие като Top Employer за седми пореден път, компанията се наложи сред най-стабилните работодатели в бранша. За служителите това означава сигурност, предвидимост и възнаграждения над средните за сектор „търговия”. Последното е потвърдено от редица проучвания, сред които изследване на Института за пазарна икономика.

Допълнителни придобивки

Работата в Lidl обещава разнообразие и възможност за развитие в рамките на компанията. Това се допълва от пакет придобивки – до 102,26 € ваучери за храна, допълнително здравно застраховане, транспортни бонуси за определени локации, карта за спорт и допълнителни стимули при лични поводи – допълнителен отпуск за рожден ден, както и финансова подкрепа при важни житейски събития.

Сигурност от първия ден

Новите служители получават сигурно възнаграждение от самото начало, ясни стандарти за развитие и възможности за растеж. Компанията инвестира последователно както в модерни търговски обекти, така и в изграждането на добре обучени екипи. В дългосрочен план това се превръща в устойчив модел на заетост – с възможност за развитие от оперативни позиции до ръководни роли в магазинната мрежа.

Динамика, развитие и екипност

Фокусът за касиер-продавачите в столичния кв. Хаджи Димитър остава върху динамичната работна среда и възможността за бързо навлизане в ролята. Позицията включва обслужване на клиенти, работа на каса, подреждане и зареждане на стоки, както и грижа за свежестта и подредбата в търговската зала. А освен касиер-продавачи, в новия магазин се търсят и още служители – аранжор, младши-заместник мениджър филиал и др. Разгледайте актуалните свободни позиции и открийте пълна информация за кандидатстването на jobs.lidl.bg.

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