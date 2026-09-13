Нов Lidl отваря в „Хаджи Димитър“ през септември
Веригата стъпва на ул. „Резбарска“ 7 и открива нови работни места за касиер-продавачи
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Веригата стъпва на ул. „Резбарска“ 7 и открива нови работни места за касиер-продавачи
Обектът разполага и с мащабна външна инфраструктура, съобразена с натоварения трафик в района и разнообразните нужди на клиентите
Нашият стремеж е да дадем принос към местната икономика, каза Милена Драгийска
Инвестицията в 134-ят обект на веригата в страната надхвърля 8 млн. лв.
Специална програма ще направи откриването незабравимо за всички посетители на обновения магазин на търговската верига
На 10.08.2019 г. в 10:00 часа, отваря врати най-новия магазин на Търговска верига „ЗОРА” в София
Новият обект се намира в квартал „Дружба“
В годината на своя 25-годишен юбилей Верига магазини ЗОРА посреща клиенти в нов магазин в Габрово . Елегантният шоу рум е позициониран на втор...