Mr. Bricolage с нов магазин в София

Новият магазин на Mr. Bricolage в XOPark София отвори врати и вече посреща посетители с обновена концепция за достъпност и удобство. Освен голямата търговска площ, обектът разполага и с мащабна външна инфраструктура, съобразена с натоварения трафик в района и разнообразните нужди на клиентите.
Удобен достъп от Околовръстен път
Новият магазин на Mr. Bricolage в XOPark София е достъпен от Околовръстен път - новият подход за посетителите на зоната на ХО Парк.С този нов подход се избягва задръстване и се влиза непосредствено към паркинга на Mr.Bricolage.
200 паркоместа – достатъчно пространство дори в пиковите часове
Едно от ключовите подобрения, въведени в новия обект, е значително разширената зона за паркиране. Наличието на 300 паркоместа позволява по-лесно планиране на посещението и намалява времето за обиколка в търсене на свободно място.
Това е важен елемент, особено в голям търговски комплекс, където посещаемостта може да бъде висока през целия ден.
Паркингът е разположен непосредствено до входа на магазина, което улеснява достъпа, независимо дали клиентите идват за кратка покупка, или за по-дълго разглеждане на различните зони.
Повече информация за местоположението, достъпът с транспорт и работното време може да намерите на сайта Mr-Bricolage.bg.
Зарядни станции за електромобили – съобразени с новите навици на потребителите
За да отговори на растящия брой електромобили на пътя, магазинът предлага и зарядни станции, разположени в близост до основните паркоместа.
Те дават възможност на посетителите:
да заредят автомобила си по време на пазаруване;
да планират по-дълги маршрути, включващи спирка в комплекса;
да използват инфраструктура, която става все по-необходима в градска среда.
Това решение е част от по-широката тенденция търговските пространства да предлагат удобства, съобразени с устойчивите начини на придвижване.
Достъпност, ориентирана към различните типове посетители
Освен паркоместата и зарядните станции, организацията на пространството около магазина включва:
широки алеи за придвижване;
ясно обозначени входове и маршрути;
удобни зони за товарене на по-обемни продукти.
Подобна инфраструктура е особено важна в магазин, който предлага голям асортимент за дома и градината, тъй като част от покупките са обемни, тежки или изискват по-лесен достъп с автомобил.
Връзка с концепцията на магазина
Достъпността e част от цялостния замисъл зад новия Mr. Bricolage. Пространството вътре в магазина е организирано така, че посетителите да се движат свободно между тематичните зони, а външната инфраструктура подпомага това движение още от момента на пристигане.
Паркингът, зарядните станции и логистичната организация около входовете целят:
да намалят времето, необходимо за подготовка на посещението;
да улеснят клиентите, които идват с по-големи проекти;
да посрещат по-голям поток посетители без натоварване.
Новият Mr. Bricolage в XOPark София не предлага само по-голяма търговска площ, но и инфраструктура, съобразена с начина, по който хората пазаруват днес.
