Mr. Bricolage с нов магазин в София

Новият магазин на Mr. Bricolage в XOPark София отвори врати и вече посреща посетители с обновена концепция за достъпност и удобство. Освен голямата търговска площ, обектът разполага и с мащабна външна инфраструктура, съобразена с натоварения трафик в района и разнообразните нужди на клиентите.

Удобен достъп от Околовръстен път

Новият магазин на Mr. Bricolage в XOPark София е достъпен от Околовръстен път - новият подход за посетителите на зоната на ХО Парк.С този нов подход се избягва задръстване и се влиза непосредствено към паркинга на Mr.Bricolage.

200 паркоместа – достатъчно пространство дори в пиковите часове

Едно от ключовите подобрения, въведени в новия обект, е значително разширената зона за паркиране. Наличието на 300 паркоместа позволява по-лесно планиране на посещението и намалява времето за обиколка в търсене на свободно място.

Това е важен елемент, особено в голям търговски комплекс, където посещаемостта може да бъде висока през целия ден.

Паркингът е разположен непосредствено до входа на магазина, което улеснява достъпа, независимо дали клиентите идват за кратка покупка, или за по-дълго разглеждане на различните зони.

Повече информация за местоположението, достъпът с транспорт и работното време може да намерите на сайта Mr-Bricolage.bg .

Зарядни станции за електромобили – съобразени с новите навици на потребителите

За да отговори на растящия брой електромобили на пътя, магазинът предлага и зарядни станции, разположени в близост до основните паркоместа.

Те дават възможност на посетителите:

да заредят автомобила си по време на пазаруване;

да планират по-дълги маршрути, включващи спирка в комплекса;

да използват инфраструктура, която става все по-необходима в градска среда.

Това решение е част от по-широката тенденция търговските пространства да предлагат удобства, съобразени с устойчивите начини на придвижване.

Достъпност, ориентирана към различните типове посетители

Освен паркоместата и зарядните станции, организацията на пространството около магазина включва:

широки алеи за придвижване;

ясно обозначени входове и маршрути;

удобни зони за товарене на по-обемни продукти.

Подобна инфраструктура е особено важна в магазин, който предлага голям асортимент за дома и градината, тъй като част от покупките са обемни, тежки или изискват по-лесен достъп с автомобил.

Връзка с концепцията на магазина

Достъпността e част от цялостния замисъл зад новия Mr. Bricolage. Пространството вътре в магазина е организирано така, че посетителите да се движат свободно между тематичните зони, а външната инфраструктура подпомага това движение още от момента на пристигане.

Паркингът, зарядните станции и логистичната организация около входовете целят:

да намалят времето, необходимо за подготовка на посещението;

да улеснят клиентите, които идват с по-големи проекти;

да посрещат по-голям поток посетители без натоварване.

Новият Mr. Bricolage в XOPark София не предлага само по-голяма търговска площ, но и инфраструктура, съобразена с начина, по който хората пазаруват днес.





