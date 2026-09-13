Mr. Bricolage с нов магазин в София
Обектът разполага и с мащабна външна инфраструктура, съобразена с натоварения трафик в района и разнообразните нужди на клиентите
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Обектът разполага и с мащабна външна инфраструктура, съобразена с натоварения трафик в района и разнообразните нужди на клиентите
Изложбата събира творбите на няколко десетки художници
В новопостроена сграда и на нов адрес „Практикер" - Варна посрещна първите си клиенти с обновен облик и модерна концепция Новият "Практикер" във Варн...