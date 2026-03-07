Как Гърция печели от конфликта в Близкия Изток

Пренасочване на туристопотока към страни, които гарантират сигурност за почивка. Това очакват гръцките туроператори. Вече големи туристически агенции проучват гръцкия пазар това лято, за да предоставят спокойна и качествена почивка на своите клиенти. Голямото търсене може да доведе до покачване на цените и свръхтуризъм.

Израел, Дубай и част от Египет ще пострадат като туристически дестинации, ако конфликтът в Близкия изток се задълбочи, подчертават в коментари специализирани издания.

Несъмнено ще има пренасочване на туристите към Гърция, другите балкански страни и Италия, като отражение на военния конфликт. Това са страни, които засега са извън военните действия и според туристите са спокойни места за почивка.

Сериозно преразпределение се очаква на туристическия пазар за летния сезон, независимо от продължителността на напрежението в Персийския залив по мнение на гръцки експерти.

Според световна туристическа класация за рейтинг на плажовете за тази година Гърция влезе с четири свои плажа сред първите 20 в света, като три от тези места се намират на остров Крит, което е голяма реклама и признание за страната, коментират от министерството по туризъм.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com