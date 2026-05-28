Кои са продуктите, които винаги си заслужава да купуваме на промоция?

Lidl ни помага да балансираме разходите за храна, без да правим компромис с качеството

Когато цените стават все по-гореща тема, а месечният ни бюджет остава непроменен, все повече домакинства търсят начин да оптимизират основните разходи и да планират обичайните си покупки и харчове за дома далеч по-внимателно. Независимо дали предпочитат по-сериозни зареждания за поне седмица или пазаруват по-често и по-малко продукти, разходите за храна и поддръжка на домакинството остават ключово перо в месечния бюджет. Затова, ако успеем да намалим разходите именно за тези продукти, които са постоянна част от ежедневието ни, бихме повлияли осезаемо на месечния бюджет. В такава ситуация, за да пазаруваме умно, на разположение на всички нас потребителите, са разнообразните акции и промоции, които най-често намираме в големите вериги. Инструментите за намаляване на разходите, които ни предлага смарт ритейлърът Lidl, са няколко - голямо разнообразие от акционни продукти във всяка седмична брошура, мобилното приложение за лоялни клиенти Lidl Plus с множество оферти и купони, както и различните ценови кампании, които веригата предлага почти всеки месец. В момента тече „Подаряваме ти ДДС-то“, която е активна до 7 юни и включва 50 продукта с 20% отстъпка. Комбинирането на продукти с намаление от различните възможности, които веригата предлага, би довело до значително оптимизиране на разходите за ежедневните продукти, които всъщност са най-голямата част от месечния бюджет за храна.

Малките разлики, които се усещат най-силно

Най-осезаемите спестявания често идват от онези стоки, които купуваме почти автоматично – „за закуска“, за бързо похапване или просто защото винаги трябва да ги има у дома. Именно те формират голяма част от регулярните разходи за храна. За ежедневна употреба в домакинството е добре да има качествено краве масло, което в момента в Lidl е с 20% по-евтино за 1.67 €/3.27 лв. за опаковка от 200 г, немско масло с подправки Milbona от 100 г, което също се предлага с 20% отстъпка за 1.22 €/2.39 лв., пълнозърнести джоб питки в опаковка от 420 г за 1.63 €/3.19 лв. или традиционното кисело мляко 4,5% Pilos от 500 г, намалено от 0.86 €/1.68 лв. на 0.68 €/1.33 лв. Тези предложения са част от кампанията „Подаряваме ти ДДС-то“, в която попадат основни продукти като месо, колбаси, млечни продукти, тестени изделия, продукти за готвене и стоки за бита.

Допълнителни спестявания чрез Lidl Plus

Приложението Lidl Plus осигурява допълнителни и много практични възможности за сутрешното меню или следобедните сандвичи. Чрез дигиталните купони можете да вземете от Пекарната хрупкав бял земел с 60% отстъпка за 0.04 €/0.08 лв. или ароматен унгарски хляб с квас от 400 г, който е с 29% по-евтин на цена от 1.19 €/2.33 лв. Като купон с Lidl Plus през седмицата ни очаква и протеинов крем за мазане в различни видове, намален с 25% на 4.95 €/9.68 лв., както и луканков салам Dulano от 150 г за 1.63 €/3.19 лв. или кренвирши от финомляно пуешко месо (2 x 90 г) с 20% отстъпка за 1.84 €/3.60 лв.

Сезонна свежест без излишни разходи

Плодовете и зеленчуците са незаменима част от всяко ежедневно и балансирано меню, но същевременно с това те съставляват и значим разход от общия ни бюджет за храна. Затова разумният подход изисква винаги да имаме предвид промоционалните оферти, за да си осигурим необходимата свежест без излишно финансово натоварване. Намаленията тук са при сочните череши - с 25% по-евтини и на цена 5.99 €/11.72 лв. за кг, червени ябълки с 27% намаление чрез Lidl Plus за 1.59 €/3.11 лв. за кг. а нектарините са с цели 40% надолу на цена от 2.79 €/5.46 лв. за кг. При зеленчуците се открояват пресните печурки в опаковка от 250 г с 35% отстъпка за 0.99 €/1.94 лв., а от четвъртък ни очакват български краставици с 51% намаление за 1.15 €/2.25 лв. за кг и лук с 40% по-ниска цена – 0.39 €/0.76 лв. за кг. За любителите на бързите плодови закуски, от четвъртък Lidl предлага боровинки в опаковка от 250 г с 30% намаление за 2.55 €/4.99 лв.

Бързи решения за натоварените вечери

Все повече семейства търсят и продукти, които спестяват време в натоварените делнични вечери. За бързо готвене на скара или тиган перфектен избор са традиционните кюфтета или кебапчета „Стара планина“ XXL, които се предлагат в голяма разфасовка с 29% по-евтино на цена от 5.62 €/10.09 лв. за кг. Други изключително удобни XXL предложения са: семейна лазаня Болонезе XXL в опаковка от цели 2 кг на цена от 7.92 €/15.49 лв., свински шницели XXL от 500 г за 4.60 €/9.00 лв., както и хрупкави рибни пръчици XXL от 900 г, които са с 26% по-евтини за 5.62 €/10.99 лв. Към тях като чудесна и бърза гарнитура прибавяме картофи по селски XXL в опаковка от 1 кг за 2.30 €/4.50 лв., като 33% от съдържанието излиза безплатно. Вечерята може да стане още по-вкусна и приятна, ако извадим от хладилника готово за директна консумация българско бяло саламурено сирене XXL „Родна стряха“ в разфасовка от 600 г, която осигурява 50% безплатно количество на топ цена от 4.60 €/9.00 лв., дзадзики с маслиново масло от 450 г на цена от 2.04 €/3.99 лв. или голяма консерва филе от риба тон в олио XXL от 750 г с 22% отстъпка за 7.39 €/14.45 лв.

„Златният резерв“ в кухненския шкаф

Умното управление на бюджета изисква да поддържаме и т.нар. „златен резерв“ в кухненските шкафове – сухи продукти и дълготрайни артикули, които купуваме в по-големи количества на промоция, за да ги използваме седмици наред. В тази категория попада голямата опаковка качествено кафе на зърна от 1.2 кг (осигуряваща 20% повече зърна) на цена от 13.80 €/26.99 лв. В шкафа винаги си заслужава да имаме и детска паста Пес Патрул от 100% твърда пшеница в опаковка от 400 г на цена от 1.29 €/2.52 лв., която гарантира бърз и весел обяд или закуска за най-малките във всеки един момент.

В крайна сметка разумното пазаруване днес рядко означава лишения. По-скоро става дума за по-добро планиране на ежедневните покупки и използване на правилните механизми за спестяване там, където те имат най-голям ефект – при продуктите, които присъстват на трапезата всеки ден.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com