Манджите на баба: Чорба от киселец с кадифена застройка

Киселецът е един от първите дарове на пролетта, който носи невероятна свежест и лек, приятно кисел вкус. Тази рецепта за класическа чорба от киселец е истинска кулинарна магия. Тя съчетава земните нотки на зеленолистните зеленчуци с кремообразна, богата застройка, която гали небцето. Перфектна е както за лек обяд, така и за топла семейна вечеря.

Необходими съставки (за 4 порции)

Киселец – 300 грама (добре почистен и измит)

Пресен лук – 1 връзка

Пресен чесън – 2-3 стръка (или 2 скилидки стар)

Морков – 1 брой (нарязан на ситни кубчета)

Ориз – 1/2 кафена чашка (около 50 грама)

Краве масло – 30 грама

Олио – 2 супени лъжици

Червен пипер – 1 чаена лъжичка

Сол и черен пипер – на вкус

Пресни подправки – 1/2 връзка магданоз и няколко стръка джоджен

За перфектната застройка:

Кисело мляко – 3-4 супени лъжици

Яйце – 1 брой

Брашно – 1 супена лъжица (равна)

Стъпка по стъпка към съвършения вкус

1. Задушаване на зеленчуците

В дълбока тенджера загрейте олиото и половината от маслото. Добавете ситно нарязаните пресен лук, чесън и морков. Задушете ги под капак за 4-5 минути, докато омекнат и пуснат своя аромат.

2. Добавяне на киселеца

Нарежете почистения киселец на лентички. Добавете го в тенджерата при останалите зеленчуци. Той ще намали обема си драстично за по-малко от минута и ще промени цвета си към по-тъмнозелен. Веднага след това поръсете с червения пипер, разбъркайте за 5 секунди и залейте с 1.5 литра гореща вода.

3. Оризът и подправките

След като супата заври, добавете добре измития ориз. Посолете на вкус. Оставете чорбата да къкри на тих огън около 15-20 минути, докато оризът и морковът са напълно сварени. Точно преди да изключите котлона, добавете ситно нарязаните джоджен и магданоз, както и останалото масло за разкошен блясък и аромат.

4. Тайните на кадифената застройка

В отделна купа разбийте яйцето с киселото мляко и брашното до пълна гладкост. За да не се пресече, вземете един черпак от горещия бульон на супата и го добавете на тънка струя към млечната смес, като бъркате непрекъснато. Повторете това с още един черпак. Когато застройката се затопли, я изсипете бавно в тенджерата при непрекъснато бъркане. Оставете супата на котлона за още 1 минута, за да клокне и брашното да се свари.

Как да я сервирате с финес?

Тази чорба е невероятно вкусна както топла, така и студена. Сервирайте я с обилно натрошено краве сирене отгоре и шепа хрупкави домашни крутони. Ако обичате пикантното, едно запечено люто чушле отстрани ще превърне това скромно ястие в истински кулинарен шедьовър.

