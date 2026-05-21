Манджите на баба: Чорба от киселец с кадифена застройка

Киселецът е един от първите дарове на пролетта, който носи невероятна свежест и лек, приятно кисел вкус. Тази рецепта за класическа чорба от киселец е истинска кулинарна магия. Тя съчетава земните нотки на зеленолистните зеленчуци с кремообразна, богата застройка, която гали небцето. Перфектна е както за лек обяд, така и за топла семейна вечеря.
Необходими съставки (за 4 порции)
Киселец – 300 грама (добре почистен и измит)
Пресен лук – 1 връзка
Пресен чесън – 2-3 стръка (или 2 скилидки стар)
Морков – 1 брой (нарязан на ситни кубчета)
Ориз – 1/2 кафена чашка (около 50 грама)
Краве масло – 30 грама
Олио – 2 супени лъжици
Червен пипер – 1 чаена лъжичка
Сол и черен пипер – на вкус
Пресни подправки – 1/2 връзка магданоз и няколко стръка джоджен
За перфектната застройка:
Кисело мляко – 3-4 супени лъжици
Яйце – 1 брой
Брашно – 1 супена лъжица (равна)
Стъпка по стъпка към съвършения вкус
1. Задушаване на зеленчуците
В дълбока тенджера загрейте олиото и половината от маслото. Добавете ситно нарязаните пресен лук, чесън и морков. Задушете ги под капак за 4-5 минути, докато омекнат и пуснат своя аромат.
2. Добавяне на киселеца
Нарежете почистения киселец на лентички. Добавете го в тенджерата при останалите зеленчуци. Той ще намали обема си драстично за по-малко от минута и ще промени цвета си към по-тъмнозелен. Веднага след това поръсете с червения пипер, разбъркайте за 5 секунди и залейте с 1.5 литра гореща вода.
3. Оризът и подправките
След като супата заври, добавете добре измития ориз. Посолете на вкус. Оставете чорбата да къкри на тих огън около 15-20 минути, докато оризът и морковът са напълно сварени. Точно преди да изключите котлона, добавете ситно нарязаните джоджен и магданоз, както и останалото масло за разкошен блясък и аромат.
4. Тайните на кадифената застройка
В отделна купа разбийте яйцето с киселото мляко и брашното до пълна гладкост. За да не се пресече, вземете един черпак от горещия бульон на супата и го добавете на тънка струя към млечната смес, като бъркате непрекъснато. Повторете това с още един черпак. Когато застройката се затопли, я изсипете бавно в тенджерата при непрекъснато бъркане. Оставете супата на котлона за още 1 минута, за да клокне и брашното да се свари.
Как да я сервирате с финес?
Тази чорба е невероятно вкусна както топла, така и студена. Сервирайте я с обилно натрошено краве сирене отгоре и шепа хрупкави домашни крутони. Ако обичате пикантното, едно запечено люто чушле отстрани ще превърне това скромно ястие в истински кулинарен шедьовър.
