Сладкар показа рецептата за най-вкусните шоколадови кексчета

Сочни, плътни и с леко разтичащ се център… Тези мъфини са от десертите, които изглеждат ефектно, но се правят изненадващо лесно. Рецептата идва от британската сладкарка Джейн Дън, която залага на класическата комбинация между шоколад и череши, но я превръща в нещо още по-богато и ароматно. Тайната е в свежите плодове и малко черешово сладко, което прави сърцевината мека и леко „лепкава“.

„Абсолютно обожавам тази комбинация. Затова в блога ми има толкова много варианти на Шварцвалд. Тези мъфини са лепкави, шоколадови и просто невероятни“, казва Дън.

Тя използва маслена основа, което прави рецептата бърза – без сложни техники, само смесване и печене.

Съставки

125 мл растително/слънчогледово/зехтин

две средно големи яйца

една чаена лъжичка екстракт от ванилия

125 мл мътеница/натурално кисело мляко

175 г светлокафява мека захар

200 г брашно

35 г какао на прах

една чаена лъжичка бакпулвер

щипка сол

200 г парченца шоколад

200 г пресни череши

200 г сладко от череши (по желание)

Как се получава онзи „разтичащ се“ център

Комбинацията от пресни череши и сладко не е просто за вкус – тя променя структурата на мъфините. Плодът добавя сочност, а сладкото създава онзи мек, почти кремообразен център, който се усеща при всяка хапка. Именно това прави рецептата толкова различна от стандартните шоколадови мъфини.

Метод на приготвяне

Първо загрейте фурната на 200°C (или 180°C с вентилатор) и подгответе тава с 12 хартиени формички за мъфини.

Разбийте заедно мазнината, яйцата и мътеницата, докато се получи гладка смес. След това добавете захарта, брашното, какаото, бакпулвера и солта и разбъркайте до хомогенна текстура.

Нарежете шоколада и черешите и ги прибавете към тестото, като разбъркате внимателно, за да се разпределят равномерно. Разделете сместа в 12-те формички.

По желание добавете по една супена лъжица сладко от череши в центъра на всеки мъфин.

Печете 22-25 минути, докато мъфините се надигнат и запазят сочността си. Веднага след изваждане може леко да притиснете отгоре прясна череша и парче шоколад за допълнителен ефект. Оставете ги да се охладят преди сервиране.

Малкият детайл, който прави голяма разлика

Джейн Дън препоръчва използването на по-високи, „лалеобразни“ форми за мъфини. Те позволяват тестото да се надигне по-добре и придават онзи типичен пекарски вид с висока, апетитна „шапка“.

Защо тази рецепта работи толкова добре

Балансът между какао, шоколад и череши създава класическия вкус на десерт „Шварцвалд“, но в по-непретенциозна и удобна форма. Получавате нещо между мъфин, брауни и плодов десерт – топъл, ароматен и достатъчно богат, за да се превърне в фаворит още от първия опит.

