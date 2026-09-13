Сладкар показа рецептата за най-вкусните шоколадови кексчета
Джейн Дън показва как се постига десерт с професионален резултат
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Джейн Дън показва как се постига десерт с професионален резултат
Феноменът Седрик, най-добрият сладкар на света
Стойчо Георгиев е създател на популярната в миналото паста "Бачиново"
Правим ги с трайност две години, така че хората да могат да удължат времето на канцлера, каза производителят от Бавария
Пакистански сладкар вероятно е използвал погрешка пестицид в сладкиши и 26 души от село в източната пакистанска провинция Пенджаб са починали, а десет...
Стара Загора. Младежи и девойки от Старозагорско ще могат да усвоят тънкостите на професията хлебар и сладкар. Проектът „Ново работно място" включва б...
Бургас. Четири автомобила бяха подпалени в Бургас миналата нощ и се превърнаха в пепел. Три от тях са на един собственик, чиято фирма се занимава с ди...