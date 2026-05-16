Лесна рецепта за дърпано свинско

Дърпаното свинско печено стана полулярно през последните години. Често го виждаме в менюто на някое от по-модерните заведения, понякога в порция с картофи, понякога в бургер или друг сандвич, или просто комбинирано с любима гарнитура. Именно защото дърпаното свинско печено намира толкова много приложения в менюто е добре да знае как се приготвя дърпано свинско. Може би защото това свинско печено е толкова вкусно, човек си мисли, че не е много лесно да си го приготви в домашни условия. А всъщност няма нищо по-лесно за приготвяне от дърпано свинско. Единственото което ни е нужно е търпение, защото за да стане истинско крехко и вкусно трябва да се пече дълго време на бавен огън.

Първата стъпка от рецептата за дърпано свинско печено на фурна е изборът на свинското месо и на съда за готвене. Най-добре е да ползвате свинска плешка, защото е шарено месо, което става по-вкусно при печене. Използвайте едно цяло голямо парче около 2 -2,2 кг. Печете месото в дълбока тава, или най-добре в гювеч или друг голям керамичен съд с капак, както е приготвено и свинското печено на снимките.

Продукти:



свинско месо

2 кг (от плешка)

кафява захар 1/3 чаена чаша

червен пипер 2 супени лъжици

пушен червен пипер 1 чаена лъжица

чесън 1 чаена лъжица на прах

черен пипер 1/3 чаена лъжица

вода 1 чаена чаша (бульон)

бира 1 чаена чаша

доматено пюре 2 супени лъжици

Измивате добре свинското месо и го подсушавате. В купичка разбърквате захарта с червения пипер, черен пипер, чесъна и около 1 супена лъжица сол. С така получената смес обтривате цялото парче месо старателно от всички страни. Най-добре е да оставите месото да престои 1-2 часа.

Разбърквате доматеното пюре с предвидените течности и ги изсипвате в гювеча/тавата. Върху тях внимателно поставяте парчето свинското месо. Ако ако печете в гювеч го сложете с студена фурна, включете я на 200 градуса и след около 40 минути намалете на 140 градуса и печете около 8-10 часа. Ако използвате тава, то поставете алуминиево фолио, като внимавате то да не се добира до месото. Сложете печете за около печете около 30 минути на 200 градуса, след което намалете на 140 и печете 8-10 часа. След изпичане месото е иделно крехко изпечено. Накъсайте го на конци с помощта на вилица и разбъркайте със соса.

