Тайната рецепта за мекиците на баба

Няма нищо по-уютно от спомена за неделните сутрини на село, в които се събуждахме от специфичния пукот на печката и незаменимия аромат на пържено тесто. Мекиците на баба не бяха просто закуска, а истински ритуал на обичта. В ерата на модерните палачинки и префърцунени брънч менюта, пухкавите домашни мекици остават вечната класика. За да постигнете онзи легендарен вкус с големи въздушни балони и хрупкави краища, не ви трябват скъпи съставки, а правилната семейна рецепта.

Майсторските хитрости на баба

Обратно на очакванията, перфектното тесто изисква няколко прости, но строго спазвани правила. Основната тайна е, че то никога не трябва да се меси твърде стегнато – гъвкавостта и мекотата са ключът към пухкавата среда.

Освен това истинският майстор никога не използва точилка. Тестото се оформя единствено с добре намазнени с олио ръце. То се разтегля нежно от центъра към краищата, за да остане средата тънка, а въздухът да отиде в периферията. Важно е и олиото за пържене да бъде обилно и добре загрято, за да може мекицата да изплува веднага и да не попива излишна мазнина.

ТРАДИЦИОННАТА РЕЦЕПТА НА БАБА

Необходими продукти:

Брашно: около 500 – 600 грама (пресято)

Кисело мляко: 1 кофичка (400 грама, по възможност по-маслено)

Яйце: 1 брой

Сода бикарбонат: 1 чаена лъжичка

Сол: 1 чаена лъжичка

Захар: 1 супена лъжичка

Олио: 1 супена лъжичка (за самото тесто) + допълнително за пържене

Начин на приготвяне:

Активиране на содата: Изсипете киселото мляко в дълбока купа и добавете содата бикарбонат. Разбъркайте добре и изчакайте няколко минути, докато млякото шупне и увеличи обема си. Замесване: Към шупналото мляко добавете яйцето, солта, захарта и една супена лъжичка олио. Разбийте леко с вилица. Започнете да добавяте пресятото брашно на части, като първо бъркате с лъжица, а след това доизмесите с ръце. Почивка на тестото: Трябва да се получи меко, еластично и леко лепнещо тесто. Намажете го с малко олио, покрийте купата с кърпа или стреч фолио и го оставете да почине на стайна температура за поне 30–40 минути (може и в хладилника за цяла нощ). Оформяне и пържене: Загрейте обилно количество олио в дълбок тиган на умерена към силна температура. Намазнете ръцете си, откъснете топче от тестото и го разтеглете на тънка мекица. Пържете до получаването на апетитен златист цвят от двете страни.

Готовите мекици се изваждат върху домакинска хартия, за да се отцеди остатъчната мазнина. Сервирайте ги веднага, докато са топли – гарнирани с обилно количество пудра захар, домашно сладко от ягоди или класическо бяло саламурено сирене.

