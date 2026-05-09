Каква е тайната на фините и пухкави палачинки

Ако търсите лесна рецепта за меки и вкусни палачинки, тези с кисело мляко и газирана вода ще ви станат любими. Получават се фини, пухкави и много нежни, а тайната е в комбинацията от кисело мляко и газирана вода. Подходящи са както за закуска, така и за сладък десерт с шоколад, плодове или мед.

Необходими продукти:



2 яйца

1 кофичка кисело мляко

500 мл газирана вода

1 ч.л. сода

1 пакетче бакпулвер

1 пакетче ванилова захар

200–300 г брашно

шоколад по желание

банан по желание

масло за намазване

олио за тигана

Начин на приготвяне:



Добавете бакпулвера към киселото мляко и оставете сместа за няколко минути, докато леко шупне.

В голяма купа разбийте яйцата до гладка смес. Прибавете киселото мляко, газираната вода, содата и ваниловата захар.

Постепенно започнете да добавяте брашното, като разбърквате непрекъснато, за да не се получат бучки. Тестото трябва да стане гладко и с консистенция малко по-гъста от боза.

Загрейте добре тиган и го намажете леко с олио.

Изсипете малък черпак от сместа и разпределете на тънък слой. Печете палачинката до златисто от едната страна, след което я обърнете и допечете и от другата.

След изпичане намажете всяка палачинка с малко масло, докато е още топла.

Поднесете с течен шоколад, банан, мед, сладко или любими плодове.

Съвет:

За още по-меки палачинки оставете сместа да почине за 10–15 минути преди печене.

Флагман

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com