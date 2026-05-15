Стара рецепта за златните пържени филийки от детството

Класически пухкави пържени филийки

Тайната на перфектните пържени филийки е в баланса между млякото и яйцата, както и в умерената температура на пържене. Така те остават сочни отвътре и хрупкави отвън, без да стават мазни.

Необходими съставки

1 хляб (най-добре леко сух, нарязан на филии)

4 големи яйца

100 мл прясно мляко (около 1/2 ч.ч.)

1 щипка сол

50 г краве масло (за аромат)

3-4 с.л. олио (за висока точка на димене)

Стъпки за приготвяне

Разбиване на сместа: В дълбока и широка чиния разбийте добре яйцата с щипката сол. Налейте прясното мляко и разбъркайте до хомогенна смес. Загряване на мазнината: В тиган с незалепващо покритие загрейте олиото заедно с маслото на умерен огън. Комбинацията предотвратява загарянето на маслото. Напояване: Потопете всяка филия в яйчената смес за 4-5 секунди от всяка страна. Ако хлябът е по-стар и сух, го задръжте малко по-дълго, за да попие добре. Пържене: Поставете филиите в сгорещената мазнина. Изпържете ги до златисто за около 2-3 минути на страна. Не засилвайте огъня твърде много, за да не изгорят отвън, а отвътре да останат сурови. Оцеждане: Извадете готовите филийки и ги поставете веднага върху кухненска хартия, за да попие излишната мазнина.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com