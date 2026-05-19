Агнешка дроб сарма по нашенски

Няма нищо по-изкушаващо и ухаещо на истинска българска пролет от тава с топла, току-що извадена от фурната агнешка дроб сарма. Това е класическото пролетно ястие, което събира поколения българи около масата. Тайната на перфектния вкус се крие в огромното количество пресен зеленчук и аромата на див джоджен, които балансират перфектно крехкото агнешко месо. Ето как да приготвите този кулинарен шедьовър стъпка по стъпка.

Необходими продукти за пролетната магия:

Агнешки комплект (дроб, сърце, белодроб) – 1 кг

Пресен лук – 3-4 връзки (колкото повече, толкова по-сочно!)

Ориз – 1 чаена чаша

Гъби (по желание) – 200 г

Масло и олио – по 50 г от двете

Пресни билки : 1 връзка пресен джоджен, 1 връзка магданоз

Подправки : 1 супена лъжица червен пипер, черен пипер и сол на вкус

За заливката (пухкавата корона): 3 яйца, 400 г кисело мляко, 2 супени лъжици брашно, щипка сода

Стъпка по стъпка: Как да сътворите кулинарния шедьовър

1. Подготовка и варене на месото

Измийте добре агнешкия комплект. Сложете го в голяма тенджера със студена вода, малко сол и няколко зрънца черен пипер. Сварете го до пълно омекване (около 40-50 минути), като периодично отстранявате образувалата се пяна. След като е готово, извадете месото, охладете го и го нарежете на ситни кубчета. Внимание: Не изхвърляйте бульона, той е течното злато на това ястие!

2. Задушаване на пролетните зеленчуци

В голям и дълбок тиган загрейте олиото и половината масло. Изсипете вътре почистения и ситно нарязан пресен лук (и гъбите, ако ползвате). Задушете ги за 5 минути, докато лукът омекне и пусне своя сладък аромат. Добавете измития ориз и бъркайте, докато стане "стъклен" и прозрачен.

3. Смесване и печене до полуготовност

Добавете нарязаното агнешко месо при ориза и лука. Поръсете с червения пипер, черния пипер, солта и обилно количество ситно нарязан пресен джоджен и магданоз. Разбъркайте добре за минута, за да се отворят ароматите. Прехвърлете всичко в тава и залейте с 3 чаени чаши от топлия агнешки бульон (съотношение 1:3 спрямо ориза). Боцнете отгоре останалото масло и печете в предварително загрята на 180 градуса фурна, докато оризът поеме изцяло течността.

4. Златната кралска заливка

Докато ястието се пече, разбийте в купа яйцата с киселото мляко, брашното и щипка сода (тя ще направи заливката пухкава като облак). Когато оризът е готов, извадете тавата, залейте я равномерно с млечно-яйчната смес и върнете във фурната на 200 градуса. Печете още 15 минути, докато отгоре се образува брутално красива, апетитна златисто-кафява коричка.

Сервирайте дроб сармата топла, гарнирана с голяма лъжица гъсто българско кисело мляко и класическа пролетна салата от марули, пресен лук и репички!

