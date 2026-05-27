Хрупкави кюфтенца от коприва и лапад! Топят се в устата!

С настъпването на топлещите пролетни дни природата ни подарява най-мощните си лекове и вкусове под формата на свежи зеленолистни зеленчуци. Комбинацията от коприва и лапад е истинска класика в българската кулинарна традиция. Тя пренася вкуса на уютната бабина кухня директно в модерния градски дом.

Освен изключително вкусни и засищащи, тези зеленчукови кюфтенца са истинска витаминозна бомба. Копривата е световноизвестна със своето огромно съдържание на желязо, което бори пролетната умора и пречиства кръвта. Лападът от своя страна внася лека, приятна киселинност, фибри и изобилие от витамин C и А. Когато към тях се добавят традиционното бяло сирене, пресен чесън и уханен джоджен, се получава леко, ароматно и засищащо ястие. То е идеално както за основно хапване, така и за предястие с разхлаждащ млечен сос.

Хрупкави кюфтета от коприва и лапад

Необходими продукти:

300 г прясна коприва

300 г лапад

1 връзка пресен лук

2-3 стръка пресен чесън

150 г бяло саламурено сирене

2 яйца

4-5 с.л. брашно (или галета)

1/2 връзка пресен джоджен

1/2 връзка магданоз

Сол и черен пипер на вкус

Олио за пържене (или зехтин за печене)

Начин на приготвяне:

Подготовка на зеленината: Почистете копривата с ръкавици, като отстраните дебелите дръжки. Измийте добре лапада и изрежете средната твърда жила на листата. Бланширане: Пуснете копривата и лапада в тенджера с кипяща подсолена вода за около 2-3 минути, докато омекнат. Извадете ги, веднага ги охладете със студена вода, за да запазят свежия си зелен цвят, и ги отцедете много добре. Нарежете ги на ситно. Смесване на продуктите: В дълбока купа сложите нарязаните коприва и лапад. Добавете ситно нарязаните пресен лук, чесън, магданоз и джоджен. Натрошете сиренето, чукнете яйцата и овкусете с черен пипер и малко сол (внимавайте със солта, тъй като сиренето е солено). Оформяне на сместа: Добавете брашното или галетата, за да стегнете сместа. Разбъркайте добре с ръка. Трябва да се получи хомогенна маса, от която лесно се оформят кюфтета. Ако е твърде рядка, добавете още една лъжица брашно. Оформете средни по размер кюфтенца. Готвене (два варианта): Вариант 1 (Класически): Оваляйте леко кюфтетата в брашно и ги изпържете в сгорещено олио до златиста коричка от двете страни. Отцедете ги върху кухненска хартия.

Вариант 2 (Диетичен): Подредете кюфтетата в тава върху хартия за печене, полейте ги с тънка струя зехтин и печете в предварително загрята на 200°C фурна за около 20-25 минути, докато хванат приятен загар.

Сервирайте кюфтенцата топли, гарнирани със гъсто кисело мляко, овкусено с чесън, копър и няколко капки зехтин.

