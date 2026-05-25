ДА! На българската храна

Пухкави и хрупкави пирожки с кайма! Страхотни са

Тестеното изкушение съчетава усещането за домашен уют и вековна кулинарна традиция

25 май 26 | 23:07
Божана Войнишка

Пирожки са емблематично тестено изкушение, което съчетава в себе си усещането за домашен уют и вековна кулинарна традиция. Тайната на перфектната пирожка се крие в комбинацията между въздушно, неустоимо меко тесто и сочна, богата плънка, която може да бъде както солена, така и сладка. Тези малки печива са идеалното решение за семейна закуска или топло предястие, което се разграбва за броени минути още докато излиза от фурната.

Необходими съставки за тестото

  • Брашно — 500 грама

  • Топло прясно мляко — 250 милилитра

  • Суха мая — 7 грама

  • Захар — 1 супена лъжица

  • Сол — 1 чаена лъжичка

  • Яйце — 1 брой

  • Разтопено масло — 50 грама

Необходими съставки за плънката

  • Кайма по избор — 300 грама

  • Кромид лук — 1 глава

  • Олио — 2 супени лъжици

  • Черен пипер и сол — на вкус

  • Допълнително яйце — 1 брой за намазване

Начин на приготвяне

Първо разтворете сухата мая и захарта в топлото прясно мляко и оставете сместа да шупне за десетина минути. В дълбока купа пресейте брашното, добавете солта, чукнете яйцето, изсипете разтопеното масло и активираната мая. Замесете гладко и еластично тесто, покрийте го с кърпа и го оставете на топло място за около един час, докато удвои обема си.

През това време подгответе сочната месна плънка за печивата. Нарежете главата лук на ситно и я задушете в тиган с малко олио, докато омекне и стане прозрачна. Добавете каймата, като я бъркате енергично, за да стане на трохи, и я овкусете със сол и черен пипер. След като месото се зачерви и течността се изпари, отстранете тигана от котлона и оставете сместа да се охлади напълно.

След като тестото втаса, го разделете на двадесет равни топки. Разточете всяка топка с точилка или я притиснете с пръсти, за да оформите малко кръгло кръгче. Поставете в центъра по една супена лъжица от охладената месна смес, сгънете тестото на две и прищипете здраво краищата, като оформите продълговата пирожка. Накрая подредете готовите изделия в тава, покрита с хартия за печене, с обърнатия шев надолу. Намажете ги с разбито яйце и ги изпечете в предварително загрята на 180 градуса фурна за около двадесет минути до получаването на апетитна златна коричка.

Автор Божана Войнишка

