Как да управляваме успешно личните си финанси?

Парите са въпрос на емоции, навици и решения, твърди Светлан Станоев в новия епизод на „Уменията на 21-век”

Какво определя дали ще имаме пари или не? Контролът и дисциплината, размерът на доходите, финансовото образование или нещо по-малко очевидно? Според Светлин Станоев, собственото ни поведение и характер са най-ключови за финансовия просперитет.

В новия епизод на видеокаста „Уменията на 21-ви век“ на Лидл България темата е финансова грамотност и управление на лични финанси. В нея участва Светлан Станоев, основател и старши фасилитатор в The Business Institute, бивш финансов директор на Орбител и изпълнителен директор на инвестиционния фонд Серес, който от години обяснява сложните финансови принципи на хора без финансово образование.

В разговора той предлага не просто съвети за пари, а рамка за мислене, която помага да разберем защо някои хора успяват да спестяват и инвестират, а други, независимо колко печелят, все са на нула в края на месеца.

Първият и най-важен въпрос за парите

„Кой наистина има нужда да управлява личните си финанси?“ – това е въпросът, с който Станоев често започва своите обучения. Интуитивният отговор е: „всички”, но според него има едно важно уточнение – нужда от такова знание имат само онези, които наистина искат да го приложат на практика.

Финансовата грамотност не е просто знание, което човек е чул в подкаст или прочел в книга. Тя започва в момента, в който решим да направим нещо конкретно – например да започнем да планираме, да спестяваме или да инвестираме. Станоев формулира и три основни принципа, които според него стоят в основата на управлението на личните финанси:

• Всеки има нужда от финансова дисциплина, независимо дали има много или малко пари.

• Няма невъзможни финансови цели, ако човек е готов да си ги постави ясно, да планира и да действа.

• Емоциите управляват парите ни повече от математиката. Последното често остава незабелязано. Според Станоев страхът и алчността – две класически емоции от света на инвестициите – всъщност присъстват и в ежедневните ни финансови решения. Те могат да бъдат както двигател, така и спирачка за нашето финансово благополучие.

Защо някои хора спестяват лесно, а други – харчат безразборно?

Една от най-интересните части от разговора е свързана с т.нар. поведенчески профили – начинът, по който личността ни влияе върху финансовите решения. Станоев използва популярната методология DISC, която разделя хората на четири основни типа. Тя обяснява как различните поведенчески стилове влияят върху начина, по който работим и общуваме, а в случая - и как се отнасяме към парите.

• Например аналитичният профил (C – от compliance на англ.) обича да сравнява, да планира и да анализира. Такива хора често са много добри в създаването на бюджети и спестяването. Те четат условията на банковите продукти до последната запетая, сравняват лихви и такси и рядко вземат импулсивни финансови решения. Понякога обаче анализът може да се превърне в капан, защото твърде многото информация води до колебание и липса на действие.

• На другия полюс е въздействащият профил (I – от influence на англ.) –харизматични и социални личности, които обичат да бъдат забелязвани. Те често печелят добре, но им е трудно да спестяват, защото харченето за тях е свързано с емоция, статус и преживяване. При тях парите могат да идват бързо, но и да си тръгват бързо. Финансовата дисциплина за тях често работи най-добре, когато е автоматизирана – например автоматично заделяне на средства за спестяване или инвестиции.

• Третият тип е т.н. доминиращ профил (D – от dominance). Този тип хора гледат на парите преди всичко като инструмент за постигане на цели. Те са склонни да поемат риск, да инвестират бързо и да вземат решения без колебание. Слабата страна на този стил е, че понякога им липсва търпение и в стремежа си към бърз резултат може да подценят детайлите или дългосрочната стабилност.

• За разлика от тях, стабилният профил (S – от steadiness) цени финансовата сигурност над всичко. Тези хора рядко правят импулсивни покупки и предпочитат постепенния, предвидим напредък. Обикновено са дисциплинирани и им идва естествено да спестяват, имат буфер за непредвидени ситуации, държат на стабилните доходи и се чувстват по-комфортно с по-консервативни инвестиции. Предизвикателството за тях е, че прекалената предпазливост може да ограничи растежа.

Кой е най-добрият профил? Според Станоев няма „правилен“ или „грешен“ тип, но има правилно и грешно разбиране за собствения ни поведенчески маниер. Затова експертът подчертава, че познаването на собственото ни поведение е ключово. Финансовите стратегии, които работят за един човек, могат да се окажат напълно неподходящи за друг.

Най-простото и работещо правило за семейния бюджет

Все пак съществуват и универсални принципи, които могат да са от полза на всички. Станоев посочва едно от най-популярните и лесни правила за управление на личните финанси, известно като принципът 50–30–20. Той гласи следното:

• 50% от доходите отиват за нужди – жилище, храна, сметки.

• 30% са за желания – пътувания, развлечения, покупки.

• 20% се отделят за планове за бъдещето – спестявания или инвестиции.

Има и второ правило, което е очевидно, но често се оказва по-трудно за изпълнение: „Първо спестявай, после харчи.“ Много хора правят точно обратното – харчат през месеца и накрая проверяват дали е останало нещо, което евентуално да спестят. Затова най-добрият момент за спестяване е веднага след получаване на дохода, още преди парите да започнат да се разпределят”, съветва Станоев.

Може ли да превърнем спестяването в навик?

Познавате ли хора, които не могат да спестяват? Според Светлан Станоев те често смятат, че решението е в повече дисциплина или по-добри навици, но пропускат нещо по-важно. Преди навика е нужен контролен механизъм – система, която да работи вместо нас, когато емоциите или импулсите вземат превес. Затова той препоръчва практични решения, които въвеждат автоматичност в управлението на парите. Един от най-ефективните начини е част от дохода – например 10–20% – да се отделя автоматично веднага след получаването му и да се прехвърля в отделна сметка. Колкото по-трудно е тези средства да бъдат изхарчени, толкова по-добре работи механизмът. Някои хора дори използват спестовни сметки в друга банка или без дебитна карта, за да намалят изкушението за импулсивни разходи.

Станоев дава и един по-неочакван пример: ипотечният кредит. За много хора именно той се оказва първият реален урок по финансова дисциплина, защото месечната вноска се „дърпа” автоматично и без възможност за отлагане. Така именно системата създава поведението, което по-късно може да се превърне в навик.

Ако темата за успешното управление на личните финанси ви е интересна, вижте още в интервюто със Светлан Станоев в YouTube канала на Лидл България. В него ще разберете още за инвестициите, разликата между инвестицията в имот и тази на борсата, както и как да говорим с децата за пари.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com