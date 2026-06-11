Системата на Кола-Кола в България допринася с 623 млн. евро към икономиката на страната

Системата на Кока-Кола в България отчита 623 млн. евро добавена стойност към икономиката на страната през 2025 г., равняващи се на 0,6% от брутния вътрешен продукт. Данните бяха представени по време на специално събитие, ознаменуващо 30-годишнината на производствения център в Костинброд - един от най-големите индустриални обекти на компанията у нас.

Юбилеят беше съчетан с откриването на нов 11,4-километров водопровод за Костинброд и Волуяк, изцяло финансиран от Кока-Кола ХБК България с инвестиция от 4,1 млн. евро. Проектът ще осигурява около 2,1 млрд. литра вода годишно за жителите на региона и за производствения център.

Водопровод с ефект за хората и бизнеса

Новата водопроводна мрежа е един от най-конкретните примери за връзката между голяма индустриална инвестиция и местната общност. Трасето е дълго над 11 километра и преминава през общините Връбница, Божурище и Костинброд. Идеята за проекта е на повече от 10 години, а реализацията му вече дава инфраструктурно решение, което ще обслужва едновременно жителите на Костинброд и Волуяк, бизнеса и производството.

Проектът не е просто част от празничната програма за юбилея на завода, а дългосрочна инвестиция в качеството на живот. За региона това означава по-сигурен достъп до вода, по-добра база за развитие на местната икономика и по-силна връзка между производствения център и общностите около него.

30 години заводът в Костинброд расте като индустриален център

Производственият център в Костинброд отбелязва 30 години работа, а заводът в Банкя - 20 години през 2026 г. Двата обекта са в основата на производственото присъствие на Кока-Кола ХБК България. Само в Костинброд се произвеждат около 350 млн. литра напитки годишно, а компанията подготвя изграждането на нов роботизиран склад с капацитет от 20 000 палетоместа.

През последните 5 години в локацията са инвестирани над 80 млн. евро. Това превръща Костинброд не само в производствена база, а в пример за модерна индустрия с автоматизация, устойчивост и високи стандарти за безопасност и ефективност.

„България е важен пазар за Кока-Кола ХБК - пазар с талантливи хора, силни партньори и потенциал за устойчив растеж. А производственият център в Костинброд е стратегическа част от нашето присъствие тук и категорично доказателство за дългосрочния ни ангажимент към страната. Тук се вижда какво означава модерно и отговорно производство - с постоянен фокус върху безопасността на хората, енергийната ефективност, устойчивостта и иновациите“, каза Зоран Богданович, главен изпълнителен директор на Кока-Кола ХБК.

623 млн. евро добавена стойност

Икономическият ефект от Системата на Кока-Кола в България е отчетен в независимо проучване на глобалната консултантска компания Steward Redqueen за въздействието на компанията през 2025 г. Според него общият принос към българската икономика достига 623 млн. евро добавена стойност.

Преките постъпления са 172,4 млн. евро. Още 78,3 млн. евро се подкрепят нагоре по веригата на стойността, а 372 млн. евро - надолу по нея. Това показва, че икономическата тежест на компанията не се изчерпва със заводите и офисите, а се разпростира към доставчици, логистика, търговия, дистрибуция и продажби.

За всяко 1 евро, похарчено за напитки на Кока-Кола, в българската икономика се генерират постъпления от 0,77 евро. Този показател е важен, защото показва как потреблението на един продукт задвижва много по-широка верига - от местните доставчици до търговските обекти, транспорта и заетостта.

16 500 работни места по цялата верига

Най-осезаемият принос остава свързан с хората. Компаниите от Системата на Кока-Кола осигуряват директна заетост на близо 3500 души в заводи, офиси и центрове за услуги. Още 2040 работни места се подкрепят при доставчиците, а около 10 900 са свързани с продажбите и дистрибуцията.

Общият ефект е подкрепа за близо 16 500 работни места в България. Казано по друг начин - всяко едно работно място в Системата на Кока-Кола поддържа още 4 работни места в страната. В двата завода работят 400 души, като 100 от тях живеят в района на Костинброд и Банкя.

„В двата ни завода работят 400 изключително отдадени и сърцати професионалисти, а 100 от тях живеят в района на Костинброд и Банкя и вярвам, че заедно с близките и семействата си, те усещат позитивната разлика от всичко, с което допринасяме за по-добрия начин на живот на хората в региона. Нашият растеж върви ръка за ръка с ангажимента ни към устойчивостта. Доказателство за това е и, че в завода в Костинброд, както и в този в Банкя, вече произвеждаме напитките ни, използвайки 100% енергия от възобновяеми източници“, сподели Явор Стефанов, генерален директор на Кока-Кола ХБК България.

267 млн. евро принос към публичните финанси

Проучването отчита и значим ефект върху държавните приходи. Системата на Кока-Кола в България допринася с 267 млн. евро под формата на преки и косвени данъци, включително 133 млн. евро ДДС.

Тази сума се равнява на близо 1% от данъчните постъпления на страната. В сравнителен план тя отговаря на около 54% от държавните разходи за култура или на ресурс, необходим за финансиране на годишните образователни разходи на близо 135 000 ученици в начално училище и предучилищна подготовка.

Още един важен показател е ролята на местните доставчици. През 2025 г. Системата на Кока-Кола е закупила стоки и услуги за 114 млн. евро от български компании. Така ефектът от дейността ѝ остава в страната и подкрепя широка мрежа от партньори, подизпълнители и доставчици.

Пет компании зад един голям икономически отпечатък

Брандът Кока-Кола присъства в България от 1965 г., а днес Системата на Кока-Кола в страната обединява 5 компании. Кока-Кола ХБК работи като един от водещите бутилиращи партньори на Кока-Кола в световен мащаб и развива у нас производствени мощности, както и два бизнес и ИТ центъра за споделени услуги.

Кока-Кола България отговаря за маркетинговите стратегии на продуктовото портфолио и за разработването на нови продукти. Кока-Кола Юропасифик Партнърс Сървисис България също присъства чрез интегриран център за споделени услуги. Така България не е само пазар за продажби, а част от по-широка производствена, технологична и обслужваща мрежа.

Инвестиции, технологии и устойчиво производство

Зам.-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова подчерта, че държавата ще продължи да насърчава инвеститорите, които разширяват дейността си, внедряват нови и чисти технологии и развиват човешкия капитал.

В случая с Кока-Кола ХБК България тази връзка между производство, инвестиции и устойчивост се вижда през няколко линии - нова водна инфраструктура, 100% енергия от възобновяеми източници в заводите в Костинброд и Банкя, роботизация на складовата база, местни доставки и голяма заетост по цялата верига. Именно тази комбинация превръща юбилея на завода в Костинброд не просто в корпоративна годишнина, а в икономическа история за това как една голяма компания може да оставя измерим отпечатък върху регион, индустрия и национална икономика.

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