Шишков зарадва два града с този ход
Министърът на регионалното развитие и благоустройството е на посещение в Плевен
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Министърът на регионалното развитие и благоустройството е на посещение в Плевен
Новият водопровод ще осигурява над 2 млрд. литра вода годишно за Костинброд, Волуяк и производствения център
Заради ремонт квартал остава на сухо
Тя е била нужна за ремонта на тръбопровода в Севлиево
Близо 20 хиляди души в града и още 6 села вече трето денонощие са без питейна вода
Западният водопровод аварира след обилните валежи на 22 май
Жителите на "Стадиона“ отново на протест – къщи се напукват, улици са разкопани, а хората остават без обезщетение
Причината е авария в новия магистрален водопровод
Разкопките в местността Айдарица започнаха в средата на октомври и приключват днес
Качествената работа спестява време и пари
Един от най-трудните етапи на всеки ремонт са водопроводните работи
Правителството даде 2,1 млн. лв. за ремонта
Поради ремонтни дейности на водопроводната мрежа утре на места
Археолозите очакват големи находки
Министър-председателят отиде в миньорския град за пускането на новия водопровод
Междувременно стана ясно, че през уикенда водопроводът е претърпял авария
Пробивът беше в района след пернишкото село Големо Бучино в посока към София
Пробивът е станал в района след пернишкото село Големо Бучино в посока към София, предаде БНР.
До няколко дни започва да подава вода
Чрез него градът ще получава вода от Белмекен