Цял квартал пропада! Драма в Лом

Нов протест в Лом заради безкрайните ВиК аварии и пропадането на къщи в квартал „Стадиона“. Жителите на района алармират, че цели улици буквално потъват, а домовете им се рушат един след друг. Според хората причината е некачествено изграденият водопровод и факта, че кварталът е построен върху „течащи подземни реки“.

„Къщата ми вече не прилича на дом. Всичко е напукано – отвътре и отвън. Опитах се сам да укрепя стените, но няма смисъл – земята просто се сляга“, разказва жител на квартала, чиято постройка е силно увредена след последната авария.

Проблеми от 20 години

По думите на местни, проблемите започват още през 2004 година, когато е изграждан новият водопровод. „Тогава тръбите бяха поставени без нито един тест. Никой не направи проверка на сухо“, твърди един от потърпевшите.

От Община Лом обаче твърдят, че са извършвани повече от 48 часа тестове и че всичко е направено по проект. „Инфраструктурата е изградена както трябва“, заявяват оттам.

Хората обаче не вярват на тези уверения. По улиците ясно се виждат пропукани настилки, неасфалтирани участъци и наклонени къщи. Някои семейства вече са останали без дом.

Некачествени тръби и опасна мрежа

От Министерството на регионалното развитие и благоустройството потвърдиха пред bTV, че при проверка на ВиК–Монтана е установено: част от положените полиетиленови тръби нямат синя маркировка, каквато е задължителна за питейна вода. Вместо това са открити оранжеви и червени тръби, предназначени за поливни системи с ниско налягане.

„Това обяснява защо системата не издържа и защо кварталът буквално пропада“, казват жителите.

„Как се укрепва паднала къща?“

По данни на хората в „Стадиона“ вече има поне шест напълно срутени къщи. Никой от собствениците им не е обезщетен.

Общината предлага временно настаняване в общински жилища, но това, според протестиращите, не решава проблема:

„Как се укрепва вече паднала къща? Не искаме временен покрив – искаме отговорност!“

Подписка „Менте водопровод“

Жителите на квартала са организирали подписка, наречена „Менте водопровод“, с искане всички, които са участвали в реализацията и контрола на проекта, да бъдат подведени под отговорност. Те настояват за независима експертиза, която да установи дали водопроводът е изграден според нормите и защо са използвани тръби, предназначени за напоителни системи.

Хората искат спешни мерки

Докато институциите си прехвърлят отговорността, в Лом напрежението расте. Хората се страхуват, че при следващата авария кварталът може буквално да се срути.

„Ние не искаме обещания. Искаме безопасни домове“, казват протестиращите, готови да излязат отново на улицата, ако проблемът не бъде решен.

