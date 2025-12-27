Странно откритие в наш град! Вдигна полицията на крак

Странен предмет, наподобяващ взривно усторйство, е открит вчера на сметището в Монтана, съобщават от полицията. Служителите незабавно са подали сигнал на112 и на мястото е изпратена специализирана група полицаи.

При огледа е установено, че предметът е зелен, метален, с цилиндрична форма и дължина 47 сантиметра.

На мястото е извършен оглед, страннотото усторйство е иззето и е образувано досъдебно производство.

