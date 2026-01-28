Софи Маринова с Почетен знак на Община Етрополе „За граждански принос“

Кметът на Община Етрополе инж. Владимир Александров и председателят на Общински съвет-Етрополе г-жа Боряна Керемидска и наградиха София Маринова с Почетен знак на Община Етрополе „За граждански принос“ и „Плакет с изображение на Часовниковата кула“ по време на 36-то редовно заседание на ОбС-Етрополе, провело се на 27 януари 2026 г.

„Искам да ви благодаря, че ме удостоихте с този почетен знак. За мен е изключителна чест, особено когато отличието е от родния ми град Етрополе. Всички знаете, че много обичам града си и винаги го нося в сърцето си. Благодаря много и на кмета инж. Владимир Александров и екипа му за вниманието и уважението, което имат към мен и че се грижат и развиват града ни“, сподели Софи Маринова по време на тържествената церемония.

С изключителния си, ненадминат талант, силната си харизма и дългогодишната си всеотдайност към музиката, Софи Маринова прославя името на град Етрополе не само в България, но и извън нейните граници. Нейният глас докосва сърцата на хиляди, а името ѝ се превърна в символ на гордост за всички жители на нашия град. Тя е живото доказателство, че от Етрополе излизат истински големи и вдъхновяващи личности.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com