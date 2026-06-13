Етрополе възражда славата на борбата с модерна зала за бъдещите победители
Общината ще продължи да инвестира в младите хора, спорта и средата, в която децата на града растат и се развиват
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Общината ще продължи да инвестира в младите хора, спорта и средата, в която децата на града растат и се развиват
Наградата бе връчена на тържествена церемония
Наградата му беше връчена лично от ректора на Националната спортна академия проф. Красимир Петков
Те бяха на Национален лагер за подготовка за Европейското състезание по приложно колоездене
Пътят към успеха е, когато местният бизнес и Общината работят ръка за ръка